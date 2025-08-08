Новини
Принц Андрю спал с десетки жени през първата година от брака си със Сара Фъргюсън

8 Август, 2025 16:31 783 9

Според нова биографична книга за сина на кралица Елизабет II, Сара също е имала извънбрачни афери по същото време

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Андрю е спал с повече от дузина жени през първата година от брака си със Сара Фъргюсън, твърди скандална биография, написана от историка Андрю Лоун. Според книгата на Лоун, озаглавена Entitled: The Rise and Fall of the House of York, Фъргюсън искала да бъде „едната“, но също така имала множество извънбрачни афери. Лоун, който е автор на няколко признати книги за кралското семейство, твърди, че бракът на херцогът и херцогинята на Йорк бил изпълнен с изневери.

Според биографа, още няколко седмици след луксозната им сватба през 1986 г., Сара осъзнала, че бракът е грешка, тъй като имали твърде малко общи интереси. Принц Андрю, който често отсъствал заради служба в Кралския флот, се твърди, че съпругата му започнала да има множество афери.

Лоун разкрива твърдения от бивш шофьор на двойката, който обяснява, че принц Андрю е спал с повече от 12 жени преди първата им годишнина. Авторът твърди също, че през живота си Андрю е имал сексуални отношения с повече от 1000 жени, включително порно актриси, политически фигури и работещи в нощни клубове.

Сред разкритията на книгата е твърдението, че през 2006 г., когато принц Андрю представял короната на Диамантения юбилей на краля на Тайланд, той поискал да му изпратят повече от 40 жени в хотелската стая. Според свидетел от това време, веднага след като една жена си тръгвала, друга идвала. На някои дни, твърди се, в стаята на херцога се събирали повече от 10 жени.

Принц Андрю и Сара Фъргюсън започват своя бурен романс през 1985 г., последван от годеж година по-късно. Въпреки това, според Лоун, бракът им бил обречен, тъй като личните им разногласия и външни афери водели до неуспеха на отношенията.

Няма официален отговор от Бъкингамския дворец или представителите на двойката. Също така се посочва, че въпреки раздялата си, Андрю и Сара са останали близки и продължават да живеят заедно в имението на принц Андрю в Уиндзор.

Лоун твърди, че въпреки всички различия и променлива динамика на отношенията им, „двамата се нуждаят един от друг“. Той цитира приятел на двойката, който отбелязва: „Андрю е нищо без жена. Той е мил, но доста неук, има нужда от някой, който да му навигира живота.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ???

    4 0 Отговор
    И кво от тва?!

    16:33 08.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кой го вълнува това

    2 0 Отговор
    нали не си е легнал с конете

    16:37 08.08.2025

  • 4 Той

    1 0 Отговор
    я хвана с една от аферите ѝ край басейн , по - скоро папараци , които разпространиха снимките ! Пикантерия , че любовникът ѝ осмукваше пръстите на....... краката ѝ !

    16:37 08.08.2025

  • 5 Пич

    3 1 Отговор
    Аа , нормално , нормално за кръвосмесители те! Там никога не се женят по любов и дори не знаят какво е това. Само по интереси. Никога не са били семейство , само съдружници. И херцогинята е обърнала този онзи ! Истински пример за ценностите на Британците !

    16:37 08.08.2025

  • 6 ТУКА ВЕЧЕ

    4 0 Отговор
    Го разбирам. Като я гледам тая "убава англичанка"

    16:39 08.08.2025

  • 7 Механик

    1 1 Отговор
    И кво? Тоя фали ли се?
    Той ако види аз какви по-грозни от жена му съм оправял, паметник ще ми издигне приживе.
    Ама па и какви красиви са минавали през тия ръчички.... Ех, младост! Аз лично съм доволен. А принц Андрю да опита с някой коняр. Ще му хареса.

    16:40 08.08.2025

  • 8 икономът

    1 0 Отговор
    Имат пари, угаждат си сър! Данъкоплатците плащат!

    17:00 08.08.2025

  • 9 Какво сте го захапали човека

    0 0 Отговор
    По Бай Тошово време, хората бачкаха във фабрики, а имаха по 2 любовници...човека е принц

    17:07 08.08.2025