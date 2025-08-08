Принц Андрю спал с десетки жени през първата година от брака си със Сара Фъргюсън

Принц Андрю е спал с повече от дузина жени през първата година от брака си със Сара Фъргюсън, твърди скандална биография, написана от историка Андрю Лоун. Според книгата на Лоун, озаглавена Entitled: The Rise and Fall of the House of York, Фъргюсън искала да бъде „едната“, но също така имала множество извънбрачни афери. Лоун, който е автор на няколко признати книги за кралското семейство, твърди, че бракът на херцогът и херцогинята на Йорк бил изпълнен с изневери.

Според биографа, още няколко седмици след луксозната им сватба през 1986 г., Сара осъзнала, че бракът е грешка, тъй като имали твърде малко общи интереси. Принц Андрю, който често отсъствал заради служба в Кралския флот, се твърди, че съпругата му започнала да има множество афери.

Лоун разкрива твърдения от бивш шофьор на двойката, който обяснява, че принц Андрю е спал с повече от 12 жени преди първата им годишнина. Авторът твърди също, че през живота си Андрю е имал сексуални отношения с повече от 1000 жени, включително порно актриси, политически фигури и работещи в нощни клубове.

Сред разкритията на книгата е твърдението, че през 2006 г., когато принц Андрю представял короната на Диамантения юбилей на краля на Тайланд, той поискал да му изпратят повече от 40 жени в хотелската стая. Според свидетел от това време, веднага след като една жена си тръгвала, друга идвала. На някои дни, твърди се, в стаята на херцога се събирали повече от 10 жени.

Принц Андрю и Сара Фъргюсън започват своя бурен романс през 1985 г., последван от годеж година по-късно. Въпреки това, според Лоун, бракът им бил обречен, тъй като личните им разногласия и външни афери водели до неуспеха на отношенията.

Няма официален отговор от Бъкингамския дворец или представителите на двойката. Също така се посочва, че въпреки раздялата си, Андрю и Сара са останали близки и продължават да живеят заедно в имението на принц Андрю в Уиндзор.

Лоун твърди, че въпреки всички различия и променлива динамика на отношенията им, „двамата се нуждаят един от друг“. Той цитира приятел на двойката, който отбелязва: „Андрю е нищо без жена. Той е мил, но доста неук, има нужда от някой, който да му навигира живота.“