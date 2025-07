Барабанистът на Pearl Jam напуска групата след 30 години

Барабанистът на Pearl Jam (Пърл Джем) Мат Камерън обяви, че се разделя с групата след почти три десетилетия заедно, съобщи Асошиейтед прес. 62-годишният музикант оповести решението си в социалните мрежи.

„След 27 фантастични години слязох от барабаните“, написа Камерън. „Много любов и уважение към Джеф, Ед, Майк и Стоун, че ме поканиха в бандата през 1998 г. и ми дадоха възможността на живота ми – изпълнен с приятелство, артистизъм, предизвикателства и смях.“

Камерън не посочва причина за напускането си.

„Мат Камерън е необикновен и истински влиятелен музикант и барабанист. През последните 27 години той беше двигателят зад нашите концерти на живо и студийните записи. Това беше изключително важна глава в историята на Pearl Jam, и му пожелаваме всичко най-добро“, гласи изявление на групата, публикувано в профилите им в социалните мрежи. Не се уточнява кой ще го замени.

Matt Cameron is Leaving Pearl Jam After 27 Years



“I am forever grateful to the crew, staff and fans the world over." https://t.co/2avdG0iq2o pic.twitter.com/avKvSBbPdq