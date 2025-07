Лятото на 2025 г. ще донесе три от най-кратките дни в историята

Земята ще преживее три дни, значително по-къси от обичайното, в следващите седмици, тъй като въртенето ѝ се ускорява неочаквано, съобщават учени, предаде Ню Йорк Пост.

Обичайното дневно въртене на нашата планета е около 86 400 секунди — или 24 часа, но три дни това лято ще бъдат съкратени с до 1,51 милисекунди, според доклад на Popular Mechanics.

Международната служба за въртене и референтни системи (IERS) установи, че 9 юли, 22 юли и 5 август ще са „жертви“ на това съкращаване на времето, като тези дни ще бъдат сред най-кратките от 2020 г. насам.

Най-краткият ден, регистриран от 2020 г. досега, бе 5 юли 2024 г., когато денят бе с цели 1,66 милисекунди по-кратък от средното, като експертите все още не могат да определят причината за това ускоряване.

