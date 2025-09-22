Новини
Секс експерт посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете според възрастта

22 Септември, 2025 08:55

Комуникацията, техниката и удоволствието са по-важни от хронометъра, смята Сара Мулиндва

Секс експерт посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете според възрастта - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев

Секс експертът Сара Мулиндва посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете въз основа на възрастта, пише Metro.

Според проучване от 2025 г. средният полов акт за мъж на възраст между 18 и 24 години трае 16,14 минути. „При техните 20 години възбудата и ефектът на новото са много силни, което може да доведе до по-бърз оргазъм, но възстановяването е бързо и издръжливостта като цяло е добра. На този етап всичко е въпрос на темпо - стратегическото използване на паузи, дихателни упражнения или презервативи може да помогне за контролиране на еякулацията. Въпреки това, на всяка възраст комуникацията, техниката и удоволствието са най-важни, а не хронометърът“, каза тя.

Мъжете на възраст между 25 и 34 години обикновено траят 18,29 минути, продължи Мулиндва, въпреки че някои мъже съобщават, че времето им за полов акт е намаляло до 11 минути. На тази възраст тя препоръчва планиране на секс. Мъжете на възраст 35-44 години изпитват леко намаление на издръжливостта – половият акт трае 17,4 минути, докато във възрастовата група 45-54 години цифрата е 14,14 минути. Специалистът отдава това на хормонални промени в мъжкото тяло и предлага разнообразяване на интимността с играчки, нови пози и лекарства, ако това е одобрено от лекар.

И накрая, във възрастовата група 55-64 години сексът преди оргазъм трае 11,3 минути за мъжете, докато за мъжете над 65 години е 8,15 минути. Въпреки това, във всяка възраст най-често срещаните сексуални актове са били със средна продължителност (приблизително 10-15 минути), докато много дългите, напротив, са били рядкост, отбеляза Мулиндва.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
  • 1 Мъж

    2 0 Отговор
    Кахъркови и Цветанови са трето качество хора и това много ме радва 💯💯💯💯🤣🤣🤣🤭🎉🎊

    09:06 22.09.2025

  • 2 мераклия

    12 4 Отговор
    Като я метна бабата т,,ек , цигара ,т ек цигара , и гледам-кутията свършила !!

    09:08 22.09.2025

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 4 Отговор
    Мен ме мъдръсат яко на дувара бай Амет чобанина 75 годишен е.

    09:08 22.09.2025

  • 4 Феичка

    8 2 Отговор
    Лъжи и хвалби! Като ги напъна на свАрка и след минута приключват. После оправдания защо не могат да го вдигнат за същественото.

    09:08 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 дядо поп

    12 2 Отговор
    Мъжете трябва много да внимават и да знаят , че когато има ябълка под брадата , няма как да има слива под пъпа!

    09:15 22.09.2025

  • 7 Сталин

    5 2 Отговор
    Миленчо не си ли на работа бе, понеделник сутрин ни занимава със секс, какво прави уикенда

    Коментиран от #8, #13

    09:19 22.09.2025

  • 8 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Вероятно са уволнили Венелинка-Среднощната. Явно имат съкращение на персонала.
    Тръмпоча, тая гадина, спря половината грантове и сега няма пари за глезотии. Уволнения и съвместяване на длъжности- еато как се стигна до това, гл. реАктор да пише на жълти теми.

    09:32 22.09.2025

  • 9 Да бе

    3 0 Отговор
    то като мине половин век и стане мек трябват екстри

    09:33 22.09.2025

  • 10 Име

    2 0 Отговор
    Понякога продължава години!

    09:39 22.09.2025

  • 11 Хубавото

    3 0 Отговор
    На днешното време за всяка работа си има експерти, т.н. тесни специалисти. Изследват и знаят всичко, до стотната и до микрометъра.

    09:40 22.09.2025

  • 12 Серсемин

    5 0 Отговор
    Както каза някой преди мен, зависи от жената. Ако е хубава и обичана половин час е малко. Ако е само за изпразване е друго.
    Виц: На безлюден остров след корабокрушение мъж се озовал с Клаудия Шифър. Опознали се и вече нямало какво ново да си показват. Тя го пита- Какво да направя за теб? Той- Ами облече моите, мъжките дрехи. Тя ги облякла, а той се доближил и казал - Брато, ако знаеш само коя чукам!!! Та какъв е извода? И най-хубавата е омръзнала на някой, ама важното е да се похвали.

    09:48 22.09.2025

  • 13 Да попитам

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    А,ти какво прави на Ленинския съботник, да не си жвакал кюлотите на Цола Драгойчева или Вела Пеева?

    Коментиран от #16

    09:49 22.09.2025

  • 14 Буньо

    1 0 Отговор
    Със играта може и час да откараме. Докато свали трите ката дрехи може и да придремна. После като надойде една еротика.... От пъпа към цепката пет реда лоести поясчета като на Мишелин и ударихме около два часа докато рипне едноокия.

    09:53 22.09.2025

  • 15 Дядо Стою

    0 0 Отговор
    Кекса може да се прави и с пръст, и с език ... Но за че.ята си иска к.

    10:27 22.09.2025

  • 16 Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да попитам":

    Тая събота джваках кюлотите на тьотя ,много добре ухаят ма умрела скумрия

    10:29 22.09.2025

  • 17 Главен редактор Милен Ганев

    0 0 Отговор
    Аз съм експерт по темата, защото си засичам времето с различните редакторки. Най бързо свършвам с Божидара, а най много време ми отнема пълничката Събина.

    10:31 22.09.2025