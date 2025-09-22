Секс експерт посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете според възрастта

Секс експертът Сара Мулиндва посочи максималната продължителност на половия акт за мъжете въз основа на възрастта, пише Metro.
Според проучване от 2025 г. средният полов акт за мъж на възраст между 18 и 24 години трае 16,14 минути. „При техните 20 години възбудата и ефектът на новото са много силни, което може да доведе до по-бърз оргазъм, но възстановяването е бързо и издръжливостта като цяло е добра. На този етап всичко е въпрос на темпо - стратегическото използване на паузи, дихателни упражнения или презервативи може да помогне за контролиране на еякулацията. Въпреки това, на всяка възраст комуникацията, техниката и удоволствието са най-важни, а не хронометърът“, каза тя.
Мъжете на възраст между 25 и 34 години обикновено траят 18,29 минути, продължи Мулиндва, въпреки че някои мъже съобщават, че времето им за полов акт е намаляло до 11 минути. На тази възраст тя препоръчва планиране на секс. Мъжете на възраст 35-44 години изпитват леко намаление на издръжливостта – половият акт трае 17,4 минути, докато във възрастовата група 45-54 години цифрата е 14,14 минути. Специалистът отдава това на хормонални промени в мъжкото тяло и предлага разнообразяване на интимността с играчки, нови пози и лекарства, ако това е одобрено от лекар.
И накрая, във възрастовата група 55-64 години сексът преди оргазъм трае 11,3 минути за мъжете, докато за мъжете над 65 години е 8,15 минути. Въпреки това, във всяка възраст най-често срещаните сексуални актове са били със средна продължителност (приблизително 10-15 минути), докато много дългите, напротив, са били рядкост, отбеляза Мулиндва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
09:06 22.09.2025
2 мераклия
09:08 22.09.2025
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:08 22.09.2025
4 Феичка
09:08 22.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 дядо поп
09:15 22.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #8, #13
09:19 22.09.2025
8 Механик
До коментар #7 от "Сталин":Вероятно са уволнили Венелинка-Среднощната. Явно имат съкращение на персонала.
Тръмпоча, тая гадина, спря половината грантове и сега няма пари за глезотии. Уволнения и съвместяване на длъжности- еато как се стигна до това, гл. реАктор да пише на жълти теми.
09:32 22.09.2025
9 Да бе
09:33 22.09.2025
10 Име
09:39 22.09.2025
11 Хубавото
09:40 22.09.2025
12 Серсемин
Виц: На безлюден остров след корабокрушение мъж се озовал с Клаудия Шифър. Опознали се и вече нямало какво ново да си показват. Тя го пита- Какво да направя за теб? Той- Ами облече моите, мъжките дрехи. Тя ги облякла, а той се доближил и казал - Брато, ако знаеш само коя чукам!!! Та какъв е извода? И най-хубавата е омръзнала на някой, ама важното е да се похвали.
09:48 22.09.2025
13 Да попитам
До коментар #7 от "Сталин":А,ти какво прави на Ленинския съботник, да не си жвакал кюлотите на Цола Драгойчева или Вела Пеева?
Коментиран от #16
09:49 22.09.2025
14 Буньо
09:53 22.09.2025
15 Дядо Стою
10:27 22.09.2025
16 Сталин
До коментар #13 от "Да попитам":Тая събота джваках кюлотите на тьотя ,много добре ухаят ма умрела скумрия
10:29 22.09.2025
17 Главен редактор Милен Ганев
10:31 22.09.2025