Бившата на Чарли Шийн отново се развежда

Холивуд е свидетел на поредната звездна раздяла. Бившата съпруга на Чарли Шийн – актрисата и модел Дениз Ричардс – се изправя пред ново лично предизвикателство, след като настоящият ѝ съпруг Арън Файпърс подаде молба за развод. Според съдебните документи, до които редица американски медии получиха достъп, Файпърс е предприел официалната крачка на 4 юли – символичен ден за САЩ, но очевидно и повратен момент в личната история на двамата.

Причината, посочена в молбата, е стандартната за холивудските дела формулировка: „непреодолими различия“. И все пак, зад този термин се крият години на емоционални възходи и спадове, документирани както от таблоидите, така и от самата Ричардс в нейното риалити шоу Denise Richards & Her Wild Things.

Ричардс и Файпърс започват връзката си през 2017 година, като се срещат в оздравителен център в Малибу – тя като пациент, той като практикуващ холистичен терапевт. Тяхната връзка бързо прераства в сериозна, макар и скрита от общественото внимание. Само година по-късно, на 8 септември 2018 г., те се женят на интимна церемония в същия крайбрежен град. Любопитен детайл е, че само месец преди сватбата Файпърс финализира развода си с друга звезда – Никол Шеридан от "Отчаяни съпруги".

Denise Richards’ husband of six years Aaron Phypers filed for divorce July 7, revealing how much money the Real Housewives of Beverly Hills alum makes per month. https://t.co/boFTaIubKV pic.twitter.com/K5EIwcId9i