Анджелина Джоли и Брад Пит в нова битка за френската винарна

Брад Пит подаде нови съдебни документи, с които изисква достъп до личните съобщения на бившата си съпруга Анджелина Джоли. Делото е част от продължаващия правен конфликт между двамата по повод френското имение и винарна „Шато Миравал“, пише Daily Mail.

На 30 юни 61-годишният актьор от филма F1 е внесъл документи в съда в Калифорния, в които посочва, че среща трудности при опитите да получи достъп до кореспонденция на 50-годишната актриса, която според него съдържа ключови доказателства в съдебния спор.

В основата на конфликта стои решението на Джоли да продаде своя дял от $64 милиона в Шато Миравал през 2021 г. на Юрий Шефлер — собственик на SPI Group, компанията майка на известната марка алкохол Stoli Group. По думите на Пит, този ход е нарушил предварителното им споразумение, според което нито един от тях няма право да продава дела си без изричното съгласие на другия.

