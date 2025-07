Третата част на „Дюн“ получи официално заглавие

Предстоящото завръщане на Дени Вилньов в Аракис официално ще носи заглавието „Дюн: Част трета“ (Dune: Part Three) и ще бъде частично заснето с IMAX камери, съобщава „Върайъти“, предава БТА.

В базата данни на компанията за измерване на боксофис резултати Rentrak филмът вече е регистриран под това заглавие.

Досега в медиите проектът често беше наричан Dune Messiah („Месията от Дюн“) – в знак на почит към едноименния роман на Франк Хърбърт от 1969 г., по който ще бъде адаптиран. Историята проследява Пол Атреидски, който поема трона на императора.

Филмът ще включва сцени, заснети с IMAX камери, но няма да бъде изцяло реализиран в този формат – за разлика от „Одисея“ на Кристофър Нолан, който остава първият и досега единствен филм, напълно заснет по този начин.

Снимките се очаква да започнат скоро. Тимъти Шаламе и Зендая отново ще изпълнят главните роли, а Джейсън Момоа също потвърди завръщането си, след като участва в първия филм, но не се появи във втората част.

