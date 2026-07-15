Юлиан Вергов празнува 56-ти рожден ден днес

Юлиан Емилиянов Вергов е български актьор. Роден е на 15 юли 1970 година в София. Завършва актьорско майсторство в Театрален колеж "Любен Гройс“ в класа на професор Цветана Манева през 2001 г. Дебютира на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ в "Ромео и Жулиета“ по Уилям Шекспир, постановка на Лилия Абаджиева. Участва в постановките на: НДТ "Сълза и смях“, Народен театър "Иван Вазов“, Театър 199, Театър "Българска армия", Сатиричен театър "Алеко Константинов“.
През 2013 г. заедно с приятелите си Владимир Карамазов и Захари Бахаров основават продуцентската компания "Three Bears Entertainment" и в копродукция със Сатиричен театър "Алеко Константинов“, осъществяват спектаклите "Спанак с картофи“, "Арт“ и "Дакота“. Като на едно от представленията на "Дакота“, присъства лично автора Жорди Галсеран. От 2014 г. Юлиан Вергов е неизменно посланик на "Нощ на театрите“, част от инициативата "Европейска нощ на театрите“.
Освен в театъра, Вергов има роли и в телевизионните сериали "Тя и той“ , "Стъклен дом“, "Революция Z: Секс, лъжи и музика“, "Откраднат живот“ и Отдел Издирване. Активно участва и в киното. През 2015 г. печели наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за поддържаща мъжка роля“, за ролята на (Борис Сарафов) в "Солунските съзаклятници“, Народен театър "Иван Вазов“. "Велико Търново в сърцето на историята“ е документален филм, който Юлиан Вергов заснема 2016 г., заедно с режисьора Калоян Николов, продуцента Станислав Вълканов, сценариста Димитър Григоров, оператора Павлин Гроздев и композитора Давид Кокончев.
Същата година произведението им печели наградата "Сребърен делфин“, в категория "Най-добър документален филм с историческа тематика“ на Cannes Corporate Media & TV Award в Кан (Франция). Следва награда и на Film Art & Tourism Festival “FilmAT" в Полша, както и на SILAFEST в Сърбия. През 2018 г. е номиниран за наградата "Аскеер“ за водеща мъжка роля, за ролята на Сергей Василиевич Басов, адвокат в "NеоДачници“ по "Дачници“ от Максим Горки, постановка Иван Пантелеев, Народен театър "Иван Вазов“.
Юлиан Вергов, заедно с Диана Алексиева, Теодора Духовникова, Луиза Григорова, Весела Бабинова, Малин Кръстев, Иван Бърнев, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров, Антони Дончев и Владимир Пенев през 2019 г., създават форма̀та "Поетите“. През 2022 г. печели наградата "Аскеер“ за ролята му на Иван Вазов в "Народът на Вазов“ от Александър Секулов за поддържаща мъжка роля, Народен театър "Иван Вазов“. През 2019 г. и 2020 г. е гост-детектив в "Маскираният певец“. От 2020 г. е част от журито на "Като две капки вода“.
Юлиан Вергов празнува 56-ти рожден ден днес
15 Юли, 2026 07:15 3 659 23
Вижте подробности от биографията на актьора
Юлиан Емилиянов Вергов е български актьор. Роден е на 15 юли 1970 година в София. Завършва актьорско майсторство в Театрален колеж "Любен Гройс“ в класа на професор Цветана Манева през 2001 г. Дебютира на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ в "Ромео и Жулиета“ по Уилям Шекспир, постановка на Лилия Абаджиева. Участва в постановките на: НДТ "Сълза и смях“, Народен театър "Иван Вазов“, Театър 199, Театър "Българска армия", Сатиричен театър "Алеко Константинов“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да сиии еее
Коментиран от #23
14:08 15.07.2025
2 .....
14:11 15.07.2025
3 мдаа
14:18 15.07.2025
4 Мнение
Коментиран от #17
14:20 15.07.2025
5 хм хм
14:27 15.07.2025
6 тъй де
14:32 15.07.2025
7 Мелина
15:20 15.07.2025
8 Веси
15:23 15.07.2025
9 Цвете
15:41 15.07.2025
10 Клошар
16:10 15.07.2025
11 Вергов е палячо
16:23 15.07.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мина
20:07 15.07.2025
15 Дупничанин
20:52 15.07.2025
16 Aлфа Вълкът
07:23 15.07.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Мнение":Да пребиеш жена не е мъжка работа. В нормална държава този гнусар място нямаше да може да си намери, а тук излиза на сцена, сякаш нищо не се е случило.
07:25 15.07.2026
18 Какво
07:30 15.07.2026
19 Себевлюбен
07:47 15.07.2026
20 Дзак
08:14 15.07.2026
21 Да попитам?
Коментиран от #22
08:25 15.07.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Да попитам?":Стига писа глупости, бе. Има десетки свидетели на инцидента. Всички описват, как жестоко е пребил жената този келеш. Били все актьори, ако имаше мъже , а не женчовци, някой щеше да му откърти простата муцуна на Вергов.
08:30 15.07.2026
23 Въпрос
До коментар #1 от "да сиии еее":Познаваш ли го лично, че правиш такива заключения? Ю. В. е изключително възпитан човек, готов да окаже помощ на всеки. А като актьор от най -добрите български артисти. Много здраве и успехи му желая.
08:53 15.07.2026