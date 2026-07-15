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Юлиан Вергов празнува 56-ти рожден ден днес

Юлиан Вергов празнува 56-ти рожден ден днес

15 Юли, 2026 07:15 3 659 23

  • юлиан вергов-
  • рожден ден

Вижте подробности от биографията на актьора

Юлиан Вергов празнува 56-ти рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Юлиан Емилиянов Вергов е български актьор. Роден е на 15 юли 1970 година в София. Завършва актьорско майсторство в Театрален колеж "Любен Гройс“ в класа на професор Цветана Манева през 2001 г. Дебютира на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ в "Ромео и Жулиета“ по Уилям Шекспир, постановка на Лилия Абаджиева. Участва в постановките на: НДТ "Сълза и смях“, Народен театър "Иван Вазов“, Театър 199, Театър "Българска армия", Сатиричен театър "Алеко Константинов“.

През 2013 г. заедно с приятелите си Владимир Карамазов и Захари Бахаров основават продуцентската компания "Three Bears Entertainment" и в копродукция със Сатиричен театър "Алеко Константинов“, осъществяват спектаклите "Спанак с картофи“, "Арт“ и "Дакота“. Като на едно от представленията на "Дакота“, присъства лично автора Жорди Галсеран. От 2014 г. Юлиан Вергов е неизменно посланик на "Нощ на театрите“, част от инициативата "Европейска нощ на театрите“.

Освен в театъра, Вергов има роли и в телевизионните сериали "Тя и той“ , "Стъклен дом“, "Революция Z: Секс, лъжи и музика“, "Откраднат живот“ и Отдел Издирване. Активно участва и в киното. През 2015 г. печели наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за поддържаща мъжка роля“, за ролята на (Борис Сарафов) в "Солунските съзаклятници“, Народен театър "Иван Вазов“. "Велико Търново в сърцето на историята“ е документален филм, който Юлиан Вергов заснема 2016 г., заедно с режисьора Калоян Николов, продуцента Станислав Вълканов, сценариста Димитър Григоров, оператора Павлин Гроздев и композитора Давид Кокончев.

Същата година произведението им печели наградата "Сребърен делфин“, в категория "Най-добър документален филм с историческа тематика“ на Cannes Corporate Media & TV Award в Кан (Франция). Следва награда и на Film Art & Tourism Festival “FilmAT" в Полша, както и на SILAFEST в Сърбия. През 2018 г. е номиниран за наградата "Аскеер“ за водеща мъжка роля, за ролята на Сергей Василиевич Басов, адвокат в "NеоДачници“ по "Дачници“ от Максим Горки, постановка Иван Пантелеев, Народен театър "Иван Вазов“.

Юлиан Вергов, заедно с Диана Алексиева, Теодора Духовникова, Луиза Григорова, Весела Бабинова, Малин Кръстев, Иван Бърнев, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров, Антони Дончев и Владимир Пенев през 2019 г., създават форма̀та "Поетите“. През 2022 г. печели наградата "Аскеер“ за ролята му на Иван Вазов в "Народът на Вазов“ от Александър Секулов за поддържаща мъжка роля, Народен театър "Иван Вазов“. През 2019 г. и 2020 г. е гост-детектив в "Маскираният певец“. От 2020 г. е част от журито на "Като две капки вода“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да сиии еее

    29 6 Отговор
    Вергов е един ужасен лицемер!

    Коментиран от #23

    14:08 15.07.2025

  • 2 .....

    25 6 Отговор
    Азсъм канселирал този от полезрението си.

    14:11 15.07.2025

  • 3 мдаа

    26 9 Отговор
    Предполагам, че Юлиян ще отбележи празника като пребие някоя жена...

    14:18 15.07.2025

  • 4 Мнение

    9 21 Отговор
    Честит да му е рожденият ден. Да е жив и здрав и да почерпи. Талантлив актьор и мъжкар.

    Коментиран от #17

    14:20 15.07.2025

  • 5 хм хм

    24 9 Отговор
    Вече не е в първа младост, но ако се наложи да пребие някоя жена - насреща е.

    14:27 15.07.2025

  • 6 тъй де

    17 9 Отговор
    Юлиан Вергов празнува юбилей - 55 години пребиване на жени.

    14:32 15.07.2025

  • 7 Мелина

    19 8 Отговор
    Поредният неприятен тип, който вместо да бъде санкциониран, е лансиран... Невръстния и хистерик...

    15:20 15.07.2025

  • 8 Веси

    15 7 Отговор
    Заради него не гледаме: "Аз обичам България", толкова злобен човек! Имам чувството, че ще набие БОРКО!

    15:23 15.07.2025

  • 9 Цвете

    6 19 Отговор
    ЧУДЕСЕН. ,ИНТЕЛИГЕНТЕН, ОТ ВСЯКЪДЕ МЪЖКАР. ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ И МНОГО ЛЮБОВ В ЛИЧЕН И СЕМЕЕН ЖИВОТ. 💯❤️💯❤️💯❤️

    15:41 15.07.2025

  • 10 Клошар

    9 5 Отговор
    Преди време беше пребил една женица, едва стоеше на краката си милата. Извepг, дано да изгние в затвoра.

    16:10 15.07.2025

  • 11 Вергов е палячо

    14 5 Отговор
    Юлиан Вергов първо преби една жена, а после използва връзките си с милиционерите, за да се отърве от дело. Пълно леке...

    16:23 15.07.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мина

    8 4 Отговор
    Истината е , че не му вярвам след всичката гнусотия, която причини и за която твърди, че не е вярно. Може да е добър актьор, но като мъж за мен си остава лаааайно.

    20:07 15.07.2025

  • 15 Дупничанин

    5 5 Отговор
    Нема ли да изгърби некоя жена по тоя повод?

    20:52 15.07.2025

  • 16 Aлфа Вълкът

    3 3 Отговор
    Вече и тоя взел дал, а мяза на 70г.

    07:23 15.07.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Да пребиеш жена не е мъжка работа. В нормална държава този гнусар място нямаше да може да си намери, а тук излиза на сцена, сякаш нищо не се е случило.

    07:25 15.07.2026

  • 18 Какво

    5 4 Отговор
    Мрънкате толкова? Все пак някой трябва да ги дисциплинира тези жени, не всички са меки китки.

    07:30 15.07.2026

  • 19 Себевлюбен

    4 1 Отговор
    комплексар .

    07:47 15.07.2026

  • 20 Дзак

    2 1 Отговор
    Кой би унижавал жена, която е обичал?

    08:14 15.07.2026

  • 21 Да попитам?

    2 2 Отговор
    Абе вие имате мозък в тези глави за да разсъждавате или само уши имате? Как пък всички които са били там казаха ,че тя лъже че е бита . Всички работили с нея тогава застанаха на страната на Вергов и казаха ,че тя често лъжела и си измисляла сцени за да е център на внимание. Вергов има бивша жена и дете и двете отричат той да е насилник. Бившата му жена каза ,че той никога не е посягал а тя не е да не може да му сипи.

    Коментиран от #22

    08:25 15.07.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам?":

    Стига писа глупости, бе. Има десетки свидетели на инцидента. Всички описват, как жестоко е пребил жената този келеш. Били все актьори, ако имаше мъже , а не женчовци, някой щеше да му откърти простата муцуна на Вергов.

    08:30 15.07.2026

  • 23 Въпрос

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "да сиии еее":

    Познаваш ли го лично, че правиш такива заключения? Ю. В. е изключително възпитан човек, готов да окаже помощ на всеки. А като актьор от най -добрите български артисти. Много здраве и успехи му желая.

    08:53 15.07.2026