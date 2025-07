Джесика Алба с нова тръпка: Холивудската звезда се среща с 11 години по-млад актьор

Новият мъж на холивудската звезда Джесика Алба най-накрая беше разкрит. 44-годишната майка на три деца се среща с младия актьор Дани Рамирес.

След като през януари официално сложи край на 17-годишния си брак с Каш Уорън, Алба бе уловена от папараци в компанията на изгряващия холивудски талант Дани Рамирес. Двамата бяха заснети заедно на летище, докато се качват на полет за екзотичния Канкун, а по-късно се завърнаха заедно в Лос Анджелис. Снимките предизвикаха буря от коментари и спекулации за възможна нова връзка.

Jessica Alba’s mystery man revealed to be ‘Captain America’ star as they return from Cancún getaway https://t.co/vou8rmqsff pic.twitter.com/AWoxffD6oV — Page Six (@PageSix) July 14, 2025

Дани Рамирес, който е с 11 години по-млад от Алба, бързо се превърна в обект на интерес за феновете ѝ.

Роден в Чикаго, Дани вече се радва на завидна кариера в Холивуд. Познат е с ролята си на Хоакин Торес (Фалкон) в хитовия сериал на Disney+ „The Falcon and the Winter Soldier“, както и с участието си в „Captain America: Brave New World“. Сред най-големите му успехи е и появата в блокбъстъра „Top Gun: Maverick“ като лейтенант Мики Гарсия. В момента Рамирес работи по мащабната продукция „Avengers: Doomsday“, чиято премиера е планирана за края на 2026 година.

Въпреки романтичните слухове, близки до Джесика Алба разкриват пред списание People, че актрисата не бърза да се впуска в сериозна връзка. „След развода Джесика получава много внимание и това я кара да се чувства прекрасно. В момента се наслаждава на свободата си и се фокусира върху себе си и децата“, споделя източник.

Jessica Alba steps out in Mexico with 'Top Gun' star Danny Ramirez. Fresh off her split from Cash Warren, Alba's latest move is making headlines. Get the full story: https://t.co/2IUzETywYH pic.twitter.com/I269ARpaho — Complex (@Complex) July 14, 2025

Oсвен личните промени, Алба се завръща с гръм и трясък на големия екран. Предстои ѝ да си партнира с Орландо Блум в предстоящия филм „The Mark“. По думите на нейни приятели, Джесика е вдъхновена, щастлива и изпълнена с енергия за нови проекти. Тя държи близкия си кръг тесен и се концентрира върху нещата, които я правят истински щастлива.

В началото на годината Алба и Уорън официално обявиха раздялата си, като подчертаха, че остават семейство и децата им – Онър (17), Хейвън (13) и Хейс (7) – са техен основен приоритет. Двойката не е имала предбрачен договор, а според информацията, Джесика е била представлявана от известната адвокатка Лора Васер, докато Каш е разчитал на Адам Липсик. И двамата са поискали съвместно попечителство над децата. Финансовият аспект на раздялата също не остана незабелязан – общото им състояние се оценява на над 723 милиона долара, като по-голямата част идва от успешната компания на Алба – The Honest Company.

Jessica Alba & Cash Warren have split up after 16 years of marriage.



(via @TMZ) pic.twitter.com/Pwh39Hnqjc — Complex Pop Culture (@ComplexPop) January 8, 2025

Джесика и Каш се запознават през 2004 г. на снимачната площадка на „Fantastic Four“ и се женят през 2008 г. През последните месеци преди раздялата, актрисата често бе забелязвана без брачната си халка, което подхрани слуховете за проблеми във връзката.

Днес Джесика Алба изглежда по-уверена и вдъхновена от всякога – готова да прегърне нови възможности както в личния, така и в професионалния си живот.