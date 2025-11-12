Светлана Василева показа синините от побоя с новото ѝ гадже

Светлана Василева показа синините от среднощната разправия с новото ѝ гадже, който уж не бил милионерът Александър Зиковски. Бившата на Христиан Гущеров е със сериозни наранявания по китките на ръцете, където вероятно гаджето ѝ я е стискал и дърпал. Кадрите Светлана показа „неволно“, докато гали кученцето на своя позната, пише Intrigi.bg.
Припомняме, че късно вечерта в понеделник в популярна верига магазини на Околовръстното в столицата Светлана Василева и новото ѝ гадже вдигат грандиозен скандал. След спречкване между двамата, блондинката започва да крещи и да го обижда, като в момент на ярост удря огледалото на колата му и го чупи. Следва физическа саморазправа, на която стават свидетели клиенти на магазина. Василева вика полиция с оплакване от физически тормоз, а мъжът твърди, че тя е започнала първа, нанасяйки щети на автомобила му.
В крайна сметка няма повдигнато обвинение от нито една от двете страни. Не става ясно дали двамата все още са заедно, а самата Светлана до момента не е коментирала случилото се.
Само преди няколко дни тя публично разкри за новата си връзка: „В живота ми се появи нов човек, със 7 години по-голям от мен. С течение на времето намерихме общи теми покрай разводите ни и си допаднахме. Също като мен и е с деца – две, за които полага много грижи. Има няколко бизнеси, един от които е в областта на земеделието. Оттук нататък повече няма да коментирам личния си живот“.
Тъкмо вчера пък бившият ѝ съпруг и баща на четирите ѝ деца Християн Гущеров публикува серия от снимки с мистериозна жена. Любовницата на фалиралия милионерски син се казва Галена и е близка приятелка на Светлана.
