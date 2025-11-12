Новини
Светлана Василева показа синините от побоя с новото ѝ гадже

12 Ноември, 2025 12:31 1 783 26

Само преди дни Светлана разкри, че има нов мъж в живота ѝ

Светлана Василева показа синините от побоя с новото ѝ гадже - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева показа синините от среднощната разправия с новото ѝ гадже, който уж не бил милионерът Александър Зиковски. Бившата на Христиан Гущеров е със сериозни наранявания по китките на ръцете, където вероятно гаджето ѝ я е стискал и дърпал. Кадрите Светлана показа „неволно“, докато гали кученцето на своя позната, пише Intrigi.bg.

Припомняме, че късно вечерта в понеделник в популярна верига магазини на Околовръстното в столицата Светлана Василева и новото ѝ гадже вдигат грандиозен скандал. След спречкване между двамата, блондинката започва да крещи и да го обижда, като в момент на ярост удря огледалото на колата му и го чупи. Следва физическа саморазправа, на която стават свидетели клиенти на магазина. Василева вика полиция с оплакване от физически тормоз, а мъжът твърди, че тя е започнала първа, нанасяйки щети на автомобила му.

В крайна сметка няма повдигнато обвинение от нито една от двете страни. Не става ясно дали двамата все още са заедно, а самата Светлана до момента не е коментирала случилото се.

Само преди няколко дни тя публично разкри за новата си връзка: „В живота ми се появи нов човек, със 7 години по-голям от мен. С течение на времето намерихме общи теми покрай разводите ни и си допаднахме. Също като мен и е с деца – две, за които полага много грижи. Има няколко бизнеси, един от които е в областта на земеделието. Оттук нататък повече няма да коментирам личния си живот“.

Тъкмо вчера пък бившият ѝ съпруг и баща на четирите ѝ деца Християн Гущеров публикува серия от снимки с мистериозна жена. Любовницата на фалиралия милионерски син се казва Галена и е близка приятелка на Светлана.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 абе

    44 2 Отговор
    Какъв е този крокодил и за какво постоянно ми го набутвате пред очите? Нещо национален герой ли е?

    12:33 12.11.2025

  • 2 Освалдо Риос

    24 1 Отговор
    Синините може и да са от връзване. Светлана си пада по тия събмишън техники.

    12:34 12.11.2025

  • 3 Околовръстното

    25 1 Отговор
    Колежката само по новините, кой ш опослужва клиентите ма

    12:34 12.11.2025

  • 4 Българин...

    21 2 Отговор
    Е ми като не иска даЛАПА!!! А ИНАЧЕ ХАРЧИ КАТО ЗИЛ 151!!

    12:36 12.11.2025

  • 5 доктор ОХ боли

    22 1 Отговор
    И що го бият това оплодено моме ? То кротко , кротко , бетер овчица. А някакви бабаити все го налагат , мъчат , изтезават , инквизират. Горката тя !
    Да се обърне към комисията за защита правата на.....елитните ку-рво-про-сти-тутки !

    12:36 12.11.2025

  • 6 Синини

    12 2 Отговор
    не виждам , стисната по - силно котка , която всеки може и сам да си причини !

    12:36 12.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин .

    10 2 Отговор
    За тея фурви. СамоБОЙ..Еван И ГРЪЦКА МУЗИКА!!!

    12:39 12.11.2025

  • 9 Статиите

    19 1 Отговор
    Ако не са за войната ще са за парцалесите

    12:40 12.11.2025

  • 10 Горката кифла

    13 0 Отговор
    Можеше и кученцето и да прегази даже.

    12:45 12.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Съдбата

    12 0 Отговор
    На всяка овра - бой и клатене, но когато има късмет. Иначе - само бой!

    Коментиран от #16

    12:49 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нарича се вербална агресия

    9 0 Отговор
    А Гущерчето я търпеше и не я млатеше.

    12:57 12.11.2025

  • 16 Захвърленият

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Съдбата":

    От един, боклук, е намерено от друг, съкровище. В нейният случай, обратно.

    12:58 12.11.2025

  • 17 кроманьонеца

    14 0 Отговор
    Какво нещо е любовта ! Тази само в бизнесмени се влюбва ,как веднъж не се влюби в някой учител по физкултура .

    12:58 12.11.2025

  • 18 Как да

    10 0 Отговор
    разбирам това синините като гордост ли показва, да се пъчи?

    13:16 12.11.2025

  • 19 8585

    9 0 Отговор
    Жена известна като ГОЛЕМИЯ ПАРЦАЛ с 4 ремаркета от гущер, кой мъж и с какъв акъл е с нея?! Недоумявам, честно. Защо социалните не й вземат децата, очевидно тя не полага грижи за тях, а се развява нагоре-надолу. Явно й гущара не ги ще, силно им затрудняват личния живот. Ми що се разплодихте толкова бре?

    Коментиран от #26

    13:17 12.11.2025

  • 20 Просто мнение

    6 0 Отговор
    Не я слуша главата тая, ама пусто в лудниците вече не взимат лесно.

    13:18 12.11.2025

  • 21 айдеде

    6 0 Отговор
    - Тате, защо Земята се върти?
    - Как така се върти, бе! Да не си ми изпил ракията? Ми то освен за бой за друго не става и не ни занимавайте с глупости постоянно или за идиоти ни мислите вече а...

    13:19 12.11.2025

  • 22 Иванов

    2 0 Отговор
    Защо всички я бият тази мома?
    Не вярвам да е чак толкова умна, че да може да ядоса някого.
    Странно!

    13:25 12.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Светлана Гущерска

    1 0 Отговор
    Веднъж идддиот, завинаги иддиот.

    13:29 12.11.2025

  • 25 Иван

    3 0 Отговор
    Тоз Зиковски бая се е наигриал - взел хем агресивна, хем д.у.пена мома

    13:30 12.11.2025

  • 26 8586

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "8585":

    Децата ги гледа майка ѝ. Тя само осигурява спонсорите.

    13:31 12.11.2025