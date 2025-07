Пийт Дейвидсън и новата му приятелка ще стават родители (СНИМКИ)

Комикът и актьор Пийт Дейвидсън и британският модел Елси Хюит обявиха, че ще стават родители. Щастливата новина беше съобщена чрез емоционална фотосесия в социалните мрежи, на която 31-годишният Дейвидсън позира гол до кръста, нежно прегръщайки корема на 29-годишната Хюит. Под снимката той шеговито написа: „Е, вече всички знаят, че сме правили секс.“

Съобщението идва само четири месеца след като двойката официално разкри връзката си през март 2025 г. Допълнителни кадри показват бъдещите родители облечени в бяло, докато празнуват бременността, посещават ултразвуков преглед и споделят емоционален момент със снимка от скенера на бъдещото си дете.

По информация на източници, близки до двойката, те очакват бебето си през зимата и са "изключително развълнувани" от предстоящата нова роля като родители. Новината идва само два месеца след като Елси Хюит разкри пред DailyMail.com, че е претърпяла операция заради ендометриоза – заболяване, което може да причини затруднения със зачеването.

„Чувствам се толкова по-добре – направо е невероятно,“ споделя Хюит и допълва, че Пийт се грижи за нея с изключителна отдаденост:

„Винаги е подготвен – сгряващи възглавнички, бутилки с вода, храна… Много е мило.“

Двойката започна да се появява публично заедно сравнително наскоро. През май те направиха официалния си дебют на червения килим на 13-тата годишна благотворителна гала Blossom Ball в Ню Йорк, посветена на борбата с ендометриозата. През юли споделиха снимки от общия си празник по случай 4 юли, като с това още повече затвърдиха връзката си пред феновете.

Пийт Дейвидсън, който се отказа от алкохола миналата година, е известен с впечатляващата си история от връзки с някои от най-големите имена в развлекателната индустрия, сред които Ариана Гранде, Ким Кардашиян, Емили Ратайковски и Кейт Бекинсейл. Елси Хюит обаче е описвана от приближени като „различна от всички останали“ и като човек, който уважава нуждата на актьора от лично пространство.

