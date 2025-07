Инфлуенсър вдигна луксозна сватба в небето на борда на самолет (СНИМКИ)

Популярният авиационен блогър и инфлуенсър Сам Чуй и дългогодишната му партньорка Фиона Панг отбелязаха своята сватба в необичайна обстановка – на борда на нает Boeing 747‑400, извършващ 95-минутен кръгов полет над Оманския залив. Церемонията се проведе на 12 юли, стартирала от международно летище Фуджейра (FJR) в Обединените арабски емирства.

По данни на Gulf News, при подготовката на самолета бяха премахнати около 100 седалки, създавайки пространство за червен килим, дансинг и зона, в която да бъде разрязана сватбена торта. Коридорът е превърнат в пътека, декорирана с флорални аранжировки и бели венци. Полетът е преминал на височина около 8,5 километра, с излитане в 18:30 ч. и кацане в 20:04 ч. местно време.

В Instagram Чуй описва този ден като „най-добрия в живота ни“ („the best day of our lives“), а съпрузите дефилираха по червен килим преди влизането в самолета, облечени в традиционно бяло. На борда гостите – включително семейство, приятели и представители на авиационната общност – споделиха шампанско, танци, тостове и обиколки в пилотската кабина и горното ниво на самолета.

Самолетът, регистриран ER-BOS, е на около 24 години и преминал през експлоатация с Singapore Airlines, Transaero, Garuda Indonesia и понастоящем летящ за Terra Avia в ролята на чартърна машина, често използвана за Hajj полети между Нигерия и Джеда. Конфигурацията му – с 26 бизнес и 450 икономични места – се оказа удобна за трансформация в сватбен салон.

Сам Чуй е една от водещите фигури в авиационната влогосфера – с над 3,7 милиона абонати в YouTube и близо 1 милион последователи в Instagram. Роден в Пекин, с гражданство в Австралия и базиран в Дубай, той е летял над 2 000 полета с повече от 279 пътнически "Джъмбо джета" от 37 различни оператори, а Boeing 747 е негов фаворит и „машината, която ни събра“.

Фиона Панг, която също работи в авиацията, споделя, че първият 747, на който е била обучена като стюардеса, през 12‑те години на кариерата ѝ също допринася емоционално за избора на място за сватбата. Двойката беше планирала сватба през април, но я отложи заради влошеното здраве на майката на Чуй, която починала скоро преди церемонията.

Според публикации, горивото за полет тип Boeing 747-400 струва приблизително 20 000 долара на час, а с допълнителните разходи за летищни такси, кетъринг и декорация, общата стойност вероятно е значителна – но според Чуй „това е безценно“. Двамата подчертават, че може да последват още такива „годишнини във въздуха“, подкрепени с дълбоко възхищение от авиацията и споделено преживяване.

Небесната сватба не е прецедент за авиацията, но със своята мащабност и медийно присъствие тя се превърна в символ на нова тенденция – интегриране на личните моменти със страстта към авиацията. Сам Чуй превърна своята любов към Boeing 747 в част от церемонията, демонстрирайки как влиянието в дигиталното пространство може да преобрази един традиционен ритуал.