Съдят Карди Би заради нападение с микрофон отпреди 2 години (ВИДЕО)

Карди Би е изправена пред съдебен иск за нападение и причиняване на телесна повреда, след като по време на свое участие в Лас Вегас преди две години е ударила жена с микрофон. Това съобщава TMZ, като се позовава на съдебните документи.

Жената, фигурираща в иска под името Джейн Доу, твърди, че по време на изпълнението си в Drai’s Beachclub Карди Би е помолила публиката да я полее с вода, за да се разхлади. По думите на ищцaта, няколко души откликнали на молбата, но след като тя хвърлила чаша вода към сцената, певицата хвърлила по нея микрофона.

Впоследствие микрофонът е бил продаден на търг за 99 000 долара, което според Доу е „усилило емоционалното ѝ неразположение“. Карди Би, която е на 32 години, не е била обвинена от органите на реда в момента на инцидента.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw