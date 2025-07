Кейти Пери излезе на среща с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо месец след раздялата (ВИДЕО)

Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха забелязани заедно на вечеря в Монреал на 28 юли, съобщава списание People. Срещата между поп звездата и Трюдо се е състояла в ресторант Le Violon, където двамата са били видени да се наслаждават на коктейли и различни специалитети, включително ястие с омар. След вечерята Пери и Трюдо са посетили кухнята, за да благодарят лично на готвача Дани Смайлс и персонала на ресторанта.

⚡️ EXCLUSIVE: Katy Perry and Justin Trudeau were seen on a dinner date in Montreal https://t.co/rTiA6ggs2m pic.twitter.com/1ALsHga6st

По информация на TMZ, вечерята идва само месец след като Кейти Пери прекрати годежа си с актьора Орландо Блум. Раздялата беше потвърдена през юни, след деветгодишна връзка с прекъсвания и шест години след предложението за брак от страна на Блум. В последващо изявление представителите на двамата подчертаха, че отношенията им са се пренасочили към съвместно родителство, като приоритет за бившата двойка остава тяхната дъщеря Дейзи Дов, на 4 години и половина.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ