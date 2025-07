Том Круз и Ана де Армас потвърдиха връзката си с нежен жест (СНИМКИ)

Том Круз и Ана де Армас изглежда потвърдиха връзката си, след като бяха засечени да проявяват близост по време на почивка във Върмонт през уикенда, 26 юли - те се разходиха пред изумените погледи на местните хванати за ръце. Двойката беше видяна заедно пет месеца след първите слухове за романтична връзка между тях.

63-годишният Круз бе облечен изцяло в тъмносиньо – с тениска, панталон и бейзболна шапка, и държеше ръката на звездата от „Ballerina“. Актьорът от „Топ Гън“ носеше и тъмни слънчеви очила и бели маратонки. 37-годишнатат Ана де Армас, която притежава къща във Върмонт, бе в бяла тениска и черни разкроени дънки, с вързана на опашка коса и черно-бели маратонки.

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together. pic.twitter.com/qE7Kn4wbw0