Астрофизик твърди, че не комета лети към Земята, а извънземен кораб

Харвардският астрофизик проф. Ави Льоб отново разбуни световната научна и медийна общност с нови, провокативни твърдения: мистериозният космически обект 3I/ATLAS, който се очаква да се приближи до Земята през декември, може да е извънземна сонда, а не просто комета.

Това заключение идва след подробен анализ на траекторията на 3I/ATLAS – обект, официално класифициран като трети междузвезден посетител на нашата слънчева система след ‘Оумуамуа’ и 2I/Борисов. Проф. Льоб и неговият изследователски екип подчертават, че маршрутът на 3I/ATLAS е крайно необичаен: според тяхното проучване, цитирано от Daily Mail, Science Alert, The Independent, обектът ще премине в непосредствена близост до Венера, Марс и Юпитер, като шансът това да се случи случайно е по-малък от 0,005 процента.

„Такъв курс практически изключва естествен произход. Движението на 3I/ATLAS съответства много повече на управляема траектория, а не на обикновена комета, преминаваща случайно през слънчевата система,“ твърди проф. Льоб. Това становище е посрещнато с интерес, но и с немалко скептицизъм в астрономическите среди.

