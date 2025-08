Принц Хари и Меган Маркъл учат сина си Арчи да кара сърф (СНИМКИ)

Меган Маркъл и принц Хари бяха заснети по време на семейна разходка с техния син принц Арчи на плажа „Санта Клаус“ в Карпинтерия, Калифорния. На кадрите, публикувани от TMZ, шестгодишният Арчи е уловен в момента, в който взема уроци по сърф – традиция, която започва още в началото на годината, когато за първи път бе забелязан да се учи да кара сърф заедно с баща си.

Докато принц Арчи се учи да язди вълните, Маркъл и Хари наблюдават от пясъка в компанията на приятели. Дъщеря им, принцеса Лилибет, не е заснета на плажа по време на семейната почивка.

Prince Harry & Meghan Sussex are the level of unbothered I aspire to be. Because while the anti-Sussex royalist trolls “think” their delusional ramblings online matter to them, the Sussexes continue living a blessed & highly favoured life.

I hope they’re enjoying their summer ☀️ pic.twitter.com/A9BhtpxlM4