Археолози откриха църква от 5-и век с уникален надпис в древния град Олимпос, Турция

Екип турски археолози направи пореден значим пробив при разкопките на древния град Олимпос, разположен в провинция Анталия, Турция. В рамките на последния археологически сезон експертите откриха добре запазена християнска църква от V век с мозайки и надпис, невиждан повече от хиляда години. Новината беше съобщена от държавната агенция Anadolu Agency и потвърдена от водещи учени от университета „Памуккале“.

Град Олимпос, един от ключовите пристанищни центрове на древна Ликия, е обект на системни археологически проучвания от 2006 г. насам. Последните разкопки разкриват подове от мозайки, украсени с растителни мотиви, както и масивни керамични съдове – питоси, използвани за съхранение на храни и зърно.

Най-впечатляващото откритие е направено в т.нар. „Църква №1“, където археолозите попадат на уникален надпис при входа: „Само онези, които следват праведния път, могат да влязат тук.“ Според доц. д-р Гьокчен Къртулуш Йозташкън от университета „Памуккале“, този надпис не е бил виждан от XII век, когато градът окончателно е изоставен.

