Франсис Форд Копола е приет в болница в Италия

Легендарният американски режисьор Франсис Форд Копола, известен с филмите „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“, беше приет в болница в Рим за планирана кардиологична процедура и вече се възстановява отлично, съобщи негов представител, базиран в САЩ, предава Reuters.

„Г-н Копола влезе за планирана процедура“, извършена от прочутия италианско-американски кардиолог д-р Андреа Натале, „и сега почива спокойно“, се казва в официалното становище. „Всичко е наред.“

