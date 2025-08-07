Бразилският порно модел Андреса Урах назова най-добрия си любовник

Бразилският порно модел Андреса Урах смята, че най-добрият любовник в кариерата ѝ е бил футболистът Кристиано Роналдо, съобщава National World.

В интервю за телевизионното предаване De Frente com Blogueirinha, Урах каза, че е срещнала Роналдо през 2013 г. в Мадрид. Той ѝ платил за секс.

"Беше хубаво, беше запомнящ се момент, той е най-добрият в света. Всички знаят, че по-късно се скарахме, но това е в миналото. Продължи само няколко часа. Беше наистина хубаво", връща лентата Урах..

Тя многократно е споменавала за срещата си с Роналдо. Самият футболист отрича, че някога е имал нещо общо с нея. Той нарича историите на порно модела „чиста фантазия и фейк“.

По-рано беше съобщено, че 18-годишният син на Урах снима порнографски видеоклипове с нея. През 2023 г. порно моделът си взе кратка почивка от OnlyFans, за да се съсредоточи върху духовния си живот.