Над 5 милиарда морски звезди са измрели в Тихия океан и учените най-накрая знаят защо

След десетилетие на мистерия, екип от международни учени обяви, че е установил причинителя на опустошителната епидемия, довела до измирането на над 5 милиарда морски звезди по бреговете на Северна Америка. Откритието, публикувано в научното списание Nature Ecology and Evolution, слага край на една от най-големите нерешени екологични загадки на последните години.

Морските звезди – характерни за крайбрежието на Тихия океан от Мексико до Аляска – бяха засегнати от епидемия, започнала през 2013 г. Болестта буквално унищожава цели популации: над 20 вида са редуцирани драстично, а в много райони видът Pycnopodia helianthoides (слънчева морска звезда) е практически изчезнал.

Характерен симптом е разпадането и опадването на пипалата, като в най-тежките случаи звездите се разлагат за часове. Морските звезди обикновено имат пет пипала, но при някои видове те достигат до 24 и варират в цветове – от ярко оранжево до комбинации от лилаво, кафяво и зелено.

Първоначалните изследвания посочваха като виновник т.нар. денсовирус (Sea Star Associated Densovirus), открит в тъканите на болни животни. По-късно се установява, че този вирус е широко разпространен и сред здравите морски звезди, без да причинява заболяване. Това объркване забавя усилията за намиране на истинската причина с години.

Новият пробив идва благодарение на екип от учени от института Hakai, Университета на Северна Каролина и още няколко изследователски центъра в САЩ и Канада. Водещият микробиолог д-р Блейк Ушиджима посочва, че за пръв път са анализирани проби от т.нар. целомна течност – специфична за морските звезди и обхващаща органите им. В тази течност е изолиран бактерията Vibrio pectenicida, за която досега не се е подозирало, че причинява толкова масова смърт сред безгръбначните.

„Изключително трудно е да се проследи източникът на много екологични заболявания, особено под водата“, коментира д-р Ушиджима. По думите му, морските звезди са индикатор за здравето на целия морски екосистемен баланс, а тяхната загуба води до верижни ефекти в хранителната верига.

Изследването отбелязва, че замърсяването на морската вода, повишаването на температурите и стресът върху екосистемите допринасят за разпространението на бактерията. Подобни патогени могат да засегнат и други морски безгръбначни, включително раци и миди.

Сега, след като причината за епидемията е изяснена, учените виждат възможности за действия. „Можем да идентифицираме оцелелите, да проследим тяхното здраве, евентуално да ги преместим или да ги развъждаме и връщаме в засегнатите райони“, казва Мелани Прентис от института Hakai, съавтор на изследването.

Възстановяването на популациите ще изисква съгласувани усилия между биолози, природозащитници и местните общности. Но според експерти, разкриването на причината за масовата смърт на морските звезди е първата крачка към възстановяване на този емблематичен обитател на Тихия океан.