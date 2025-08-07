Новини
За първи път Мария Илиева показа лицето на дъщеря си (ВИДЕО)

7 Август, 2025 15:45 615 2

  • мария илиева-
  • дъщеря-
  • софия

Малката София е на почти четири години

За първи път Мария Илиева показа лицето на дъщеря си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева изненада своите последователи в Instagram с емоционално видео, в което се появяват нейните две деца – синът ѝ Александър и дъщеря ѝ София. Това е първият път, в който тя показва лицето на малката си дъщеря, родена от връзката ѝ с бизнесмена Мирослав Междуречки.

До момента Мария Илиева бе изключително внимателна, като пазеше самоличността на малката София и публикуваше само снимки, на които лицето ѝ не беше видимо. Това ново видео обаче показва ясно, че певицата вече е готова да сподели по-лични моменти с феновете си и да разкрие още от живота си като майка.

Публикацията бързо привлече вниманието на почитателите на Мария, събирайки хиляди харесвания и стотици положителни коментари. Много от тях изразиха своето възхищение от това колко големи са станали децата на певицата и не пропуснаха да отбележат колко сладка и чаровна е малката София.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 муцунка

    3 0 Отговор
    Хубаво! Да са живи и здрави!

    15:47 07.08.2025

  • 2 Мария

    0 0 Отговор
    Я познавам и в лице , и зад лице ! Какво да кажа - човек на изкуствата !

    16:09 07.08.2025