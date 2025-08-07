За първи път Мария Илиева показа лицето на дъщеря си (ВИДЕО)

Мария Илиева изненада своите последователи в Instagram с емоционално видео, в което се появяват нейните две деца – синът ѝ Александър и дъщеря ѝ София. Това е първият път, в който тя показва лицето на малката си дъщеря, родена от връзката ѝ с бизнесмена Мирослав Междуречки.

До момента Мария Илиева бе изключително внимателна, като пазеше самоличността на малката София и публикуваше само снимки, на които лицето ѝ не беше видимо. Това ново видео обаче показва ясно, че певицата вече е готова да сподели по-лични моменти с феновете си и да разкрие още от живота си като майка.

Публикацията бързо привлече вниманието на почитателите на Мария, събирайки хиляди харесвания и стотици положителни коментари. Много от тях изразиха своето възхищение от това колко големи са станали децата на певицата и не пропуснаха да отбележат колко сладка и чаровна е малката София.