Васил Найденов след скандала със Стефан Димитров: Ще си пея песните, не нарушавам закона

Въпреки скандала, в който бе въвлечен, Васил Найденов не спира да прави концерти, а графикът му е зает с месеци напред. При това не е изключил нито един от хитовете на Стефан Димитров от репертоара независимо от нотариалната покана, която е получил от композитора.
„Ще продължа да изпълнявам „Болката отляво“, „Казано честно, всичко ми е наред“ и „Там на завоя“ – обяви пред вестник '"Филтър" Васил Найденов. – Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват, както казва и самият Стефан. Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона. Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът.“
Близки на Васил Найденов припомниха за „Филтър“, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Включително и в големия им спектакъл в Античния театър на Пловдив. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров. В крайна сметка, ако се стигне до съд, близките на Васил са категорични, че той би спечелил съдебната битка. Затова и певецът нямал намерение да спира да изпълнява хитовете на Стефан Димитров.
Припомняме, че едно от най-емблематичните арт приятелства между Васил Найденов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева неочаквано приключи. Това се е случило още преди шест месеца, когато Стефан Димитров е уведомил по официален ред и е изпратил нотариална покана на най-известния поп изпълнител за изясняване на тежък творчески спор. През това време е забранил на популярния певец да изпълнява песните му. А те са перлата в короната на Васил Найденов и сред тях са златните хитове „Казано честно, всичко ми е наред“, „Сбогом, моя любов“, „По първи петли“, „Там, след края на света“, „Болката отляво“, „Старата любов“, „На случайна гара“, „Седем пъти“, които винаги изправят публиката на крака и с тях са израснали няколко поколения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не-нормално
Коментиран от #2
16:49 07.08.2025
2 21113
До коментар #1 от "Не-нормално":Тези никой не ги знае навън. Турски, гръцки, даже румънски певци гостуват в България, а някой от тези да е отишъл в съседна страна да пее пред тяхната публика?! Много прехвалени звезди.
Коментиран от #9
16:53 07.08.2025
3 Вучков
Коментиран от #11
17:00 07.08.2025
4 "ВРАГ НА НАРОДА"
17:01 07.08.2025
5 баба вуна
17:01 07.08.2025
6 ценител
17:02 07.08.2025
7 Лили
17:05 07.08.2025
8 Талант
17:06 07.08.2025
9 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "21113":Нищо не става от тях... Пърчеха се едно време със СДСто как щели да стават битер Майкъл Джексън, па накрая едно нищо... Понеже не обичат да дават пари си пеят старите песни, които им ги правеха безплатно от държавата... Капитализмът не им хареса...
17:27 07.08.2025
10 Студопор
17:29 07.08.2025
11 Да си
До коментар #3 от "Вучков":поръча, ама на кого ? Колко са композиторите, които могат да напишат хитове ? То с тука има, тука -нема не става.
17:38 07.08.2025
12 Напомнящ
17:47 07.08.2025