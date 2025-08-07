Васил Найденов след скандала със Стефан Димитров: Ще си пея песните, не нарушавам закона

Въпреки скандала, в който бе въвлечен, Васил Найденов не спира да прави концерти, а графикът му е зает с месеци напред. При това не е изключил нито един от хитовете на Стефан Димитров от репертоара независимо от нотариалната покана, която е получил от композитора.

„Ще продължа да изпълнявам „Болката отляво“, „Казано честно, всичко ми е наред“ и „Там на завоя“ – обяви пред вестник '"Филтър" Васил Найденов. – Ако съществуваше някакъв правен проблем, моите адвокати отдавна щяха да ме предупредят. В държавата има закони и те трябва да се спазват, както казва и самият Стефан. Прочетоха ми статии, в които пише, че той ми е забранил да пея неговите песни. Само че това, че е изпратил нотариална покана, не означава забрана. Аз самият никога не бих си позволил да нарушавам закона. Уважавам Стефан, защото сме работили толкова време заедно и е срамота на тези години да се злепоставяме и да се държим по такъв начин. Много е къс животът да се занимаваме с глупости. Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не е това начинът.“

Близки на Васил Найденов припомниха за „Филтър“, че певецът винаги е участвал без хонорар в концертите на Богдана и Стефан. Включително и в големия им спектакъл в Античния театър на Пловдив. Затова и хората от обкръжението на Найденов не крият, че са изненадани от хода, който предприе Стефан Димитров. В крайна сметка, ако се стигне до съд, близките на Васил са категорични, че той би спечелил съдебната битка. Затова и певецът нямал намерение да спира да изпълнява хитовете на Стефан Димитров.

Припомняме, че едно от най-емблематичните арт приятелства между Васил Найденов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева неочаквано приключи. Това се е случило още преди шест месеца, когато Стефан Димитров е уведомил по официален ред и е изпратил нотариална покана на най-известния поп изпълнител за изясняване на тежък творчески спор. През това време е забранил на популярния певец да изпълнява песните му. А те са перлата в короната на Васил Найденов и сред тях са златните хитове „Казано честно, всичко ми е наред“, „Сбогом, моя любов“, „По първи петли“, „Там, след края на света“, „Болката отляво“, „Старата любов“, „На случайна гара“, „Седем пъти“, които винаги изправят публиката на крака и с тях са израснали няколко поколения.