Новини
Любопитно »
Нора Недкова се разплака пред Дженифър Лопес и заяви: Аз съм българската Джей Ло! (СНИМКА)

8 Август, 2025 08:15 1 992 14

  • нора недкова-
  • дженифър лопес-
  • джей ло-
  • концерт-
  • истанбул

Двете се запознаха лично зад кулисите след концерта на латино дивата в Истанбул

Нора Недкова се разплака пред Дженифър Лопес и заяви: Аз съм българската Джей Ло! (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нора Недкова сбъдна една от най-големите си детски мечти — да се срещне с мегазвездата Дженифър Лопес. Поводът бе грандиозният концерт на латино дивата в Истанбул, след който двете се запознаха лично зад кулисите.

Недкова гледа на живо концерта на латино иконата Дженифър Лопес от ВИП ложа, като достъп до специалните ложи имаха само ограничен брой фенове.

Цената на едно такова ексклузивно изживяване възлиза на 100 000 турски лири – около 5000 лева. Недкова не се поколебала и платила внушителната сума, за да бъде максимално близо до сцената и до своя музикален идол.

„Разплаках се неочаквано. За първи път ми се случва нещо такова. Цялата рухнах в сълзи“, сподели емоционално риалити звездата.

„Казах ѝ, че е моят идол и че съм израснала с песните ѝ. Дори ѝ споделих, че в България ме наричат българската Джей Ло, а тя ми отвърна, че наистина си приличаме.“

Нора определя вечерта като “сбъдната приказка”, а кадри от нейното присъствие в луксозната ложа вече обикалят социалните мрежи.


Срещата между двете жени не остана незабелязана – страст, стил и чар се срещнаха в един кадър, който Нора обеща да постави в рамка до края на живота си.


Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страшна статия

    60 0 Отговор
    По голяма глупост не бях чел

    08:19 08.08.2025

  • 2 гошо

    32 1 Отговор
    Общ проект?Общ сводник?

    08:19 08.08.2025

  • 3 муцунка

    14 6 Отговор
    Нора Недкова има латино-физиономия.

    Коментиран от #6

    08:20 08.08.2025

  • 4 цербер

    4 4 Отговор
    ... до своята музикална идолка.

    08:25 08.08.2025

  • 5 Ееееее

    9 0 Отговор
    Верно ма!

    08:27 08.08.2025

  • 6 Циганизация

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "муцунка":

    От БГ латиносите!

    08:28 08.08.2025

  • 7 Aлфа Bълкът

    7 2 Отговор
    НАПААААЛМ 🔥🔥🔥🔥🔥

    08:33 08.08.2025

  • 8 Цъцъ

    17 0 Отговор
    От статията разбрах, че ДжейЛо е одрала Нора Нед с 5000 лв, щот й е одрала кожата🤣
    Докато има балъци, ще има и тарикати😉

    08:36 08.08.2025

  • 9 Гошо

    16 0 Отговор
    Нашта по ми ромее ...

    08:37 08.08.2025

  • 10 Дедо

    6 2 Отговор
    Кой не скача е червен. Помните ли този лозунг от 90те години. Караха ни да го викаме такива като баща и ,които впоследствие станаха мултимилионери и шефове на курорта Златни Пясъци.

    08:41 08.08.2025

  • 11 Факт

    7 0 Отговор
    Добре е човек, все пак да полага повече усилия в живота, от това да копира някой друг! Има много такива.

    08:55 08.08.2025

  • 12 Някой

    5 0 Отговор
    Знае ли коя е тази Лора.
    Добре че тя се похвали тук, та да разберем как да и викаме.А да знаете на кой да викаме П.Деди

    08:59 08.08.2025

  • 14 ХхА

    2 0 Отговор
    Нашето Норче била българската Дже Ло... хахаха... Същата си, бе мила, същата!

    09:29 08.08.2025