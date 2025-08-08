Нора Недкова се разплака пред Дженифър Лопес и заяви: Аз съм българската Джей Ло! (СНИМКА)

Нора Недкова сбъдна една от най-големите си детски мечти — да се срещне с мегазвездата Дженифър Лопес. Поводът бе грандиозният концерт на латино дивата в Истанбул, след който двете се запознаха лично зад кулисите.

Недкова гледа на живо концерта на латино иконата Дженифър Лопес от ВИП ложа, като достъп до специалните ложи имаха само ограничен брой фенове.

Цената на едно такова ексклузивно изживяване възлиза на 100 000 турски лири – около 5000 лева. Недкова не се поколебала и платила внушителната сума, за да бъде максимално близо до сцената и до своя музикален идол.

„Разплаках се неочаквано. За първи път ми се случва нещо такова. Цялата рухнах в сълзи“, сподели емоционално риалити звездата.

„Казах ѝ, че е моят идол и че съм израснала с песните ѝ. Дори ѝ споделих, че в България ме наричат българската Джей Ло, а тя ми отвърна, че наистина си приличаме.“

Нора определя вечерта като “сбъдната приказка”, а кадри от нейното присъствие в луксозната ложа вече обикалят социалните мрежи.

Срещата между двете жени не остана незабелязана – страст, стил и чар се срещнаха в един кадър, който Нора обеща да постави в рамка до края на живота си.