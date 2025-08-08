Новини
Учени разбраха защо кожата се набръчква, когато остаряваме

8 Август, 2025 14:57 746 2

Ново изследване разкрива механизма зад стареенето на кожата

Учени разбраха защо кожата се набръчква, когато остаряваме - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново изследване на учени от Университета Бингамтън в Ню Йорк разкрива механизма зад образуването на бръчки, като доказва, че повторното разтягане и отпускане на кожата води до образуването на гънки в кожата. Изследването използва проби от кожа на хора на възраст между 16 и 91 години и показва как този процес може да наподобява износването на дънки с времето.

Проучването потвърдило, че движението на кожата в отговор на разтягането става по-голямо с възрастта, което води до набръчкване и образуване на гънки. Освен това, външният слой на кожата се стяга с напредването на възрастта, докато подлежащият слой омекотява, като намалява плътността на колагеновата структура.

Изследователите открили, че с времето кожата губи обем и изтласква течности, което влошава ефекта от бръчките. Тези нови открития могат да имат сериозно значение за лечението на кожни заболявания и за създаването на по-ефективни продукти срещу стареене.

Проучването също така прави връзка между хроничното стареене на кожата и вредното въздействие на ултравиолетовото лъчение от Слънцето, като подчертава значението на слънцезащитните продукти и кремове.

Изследването е публикувано в Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    3 0 Отговор
    Събинооооо,мисиркооо! Причината е една! Старееш и кожата се набръчква! Нормално! За какви причини пишеш???

    15:04 08.08.2025

  • 2 кукорча спецова

    0 0 Отговор
    вечер като застана в партер и всич бръчки ми се изпъват от здравия данъчен

    15:25 08.08.2025