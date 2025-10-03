Недостатъчната хидратация причинява сутрешна умора

Липсата на течности в организма може да влоши качеството на съня и да причини сутрешна умора. Това е заключението, до което стигнаха изследователи от Университета на Кънектикът, чиито резултати бяха публикувани в SN Comprehensive Clinical Medicine (SN Compr Clin Med).

В проучването участвали 18 студенти от мъжки пол, които следвали различни режими на прием на течности в продължение на четири дни. Когато били добре хидратирани, те заспивали по-бързо и се събуждали по-освежени. При лека дехидратация участниците спели средно с един час по-дълго, но съобщавали за затруднено заспиване и по-голяма умора сутрин.

Учените измерили нивата на хидратация въз основа на цвета и състава на урината им, както и промените в телесното тегло, потвърждавайки връзката между приема на вода и качеството на съня.

Авторите отбелязват, че дори леката дехидратация е често срещана при много хора в ежедневието и може да обясни чувството на умора и затруднения при почивка през нощта. В бъдеще изследователите планират да проучат как дехидратацията влияе върху имунната система, особено при деца и бременни жени.