Мария Илиева с романтична фотосесия с любимия мъж в Хайделберг (СНИМКИ)

Популярната българска певица Мария Илиева зарадва почитателите си с вълнуваща изненада – тя официално представи своя любим мъж, Александър Междуречки, в поредица от нежни и изпълнени с емоция снимки, заснети в живописния Хайделберг.
На кадрите, публикувани в социалните мрежи, двамата сияят от щастие, а усмивките им говорят повече от хиляди думи. В описанието към фотосесията Мария сподели трогателното послание: „Изгубих и намерих сърцето си...“, което моментално предизвика буря от положителни реакции и сърдечни пожелания от страна на фенове и приятели. Мнозина не пропуснаха да засипят двойката с комплименти и топли думи, изразявайки възхищението си от тяхната хармония и любов.
Освен романтичните моменти, певицата не пропусна да покаже и най-голямото си богатство – малката София, дъщеря на Мария и Александър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитен
08:34 11.08.2025
2 Блатен Асечки
08:34 11.08.2025
3 хихи
08:35 11.08.2025
4 Въй
08:35 11.08.2025
5 муцунка
08:37 11.08.2025
6 Дедо
08:37 11.08.2025
7 лоза
08:38 11.08.2025
8 "Любимият мъж сияе"
08:41 11.08.2025
9 Сър Стенли Ройс
Коментиран от #11
08:44 11.08.2025
10 газов инжекцион
08:46 11.08.2025
11 таксиджия 🚖
До коментар #9 от "Сър Стенли Ройс":Сбабичосала се е. Увиснали гърдите. Ребрата и се броят. Грозна гледка.
08:48 11.08.2025
12 защо не в киев
08:56 11.08.2025