Мария Илиева с романтична фотосесия с любимия мъж в Хайделберг (СНИМКИ)

11 Август, 2025 08:32 828 12

  • мария илиева-
  • александър междуречки-
  • хайделберг

На кадрите, публикувани в социалните мрежи, двамата сияят от щастие

Мария Илиева с романтична фотосесия с любимия мъж в Хайделберг (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната българска певица Мария Илиева зарадва почитателите си с вълнуваща изненада – тя официално представи своя любим мъж, Александър Междуречки, в поредица от нежни и изпълнени с емоция снимки, заснети в живописния Хайделберг.

На кадрите, публикувани в социалните мрежи, двамата сияят от щастие, а усмивките им говорят повече от хиляди думи. В описанието към фотосесията Мария сподели трогателното послание: „Изгубих и намерих сърцето си...“, което моментално предизвика буря от положителни реакции и сърдечни пожелания от страна на фенове и приятели. Мнозина не пропуснаха да засипят двойката с комплименти и топли думи, изразявайки възхищението си от тяхната хармония и любов.


Освен романтичните моменти, певицата не пропусна да покаже и най-голямото си богатство – малката София, дъщеря на Мария и Александър.



  • 1 Любопитен

    0 0 Отговор
    И от този ли ще роди?

    08:34 11.08.2025

  • 2 Блатен Асечки

    0 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара с будалата

    08:34 11.08.2025

  • 3 хихи

    2 0 Отговор
    Все пак: Не виждам да показва "най-голямото си богатство"

    08:35 11.08.2025

  • 4 Въй

    4 0 Отговор
    Пак фукня.

    08:35 11.08.2025

  • 5 муцунка

    0 0 Отговор
    Хайде де, елберг! Айде,бегай!

    08:37 11.08.2025

  • 6 Дедо

    0 0 Отговор
    Сърце море , глава шамандура

    08:37 11.08.2025

  • 7 лоза

    0 0 Отговор
    Любимият й мъж да не е актьор,че му прави фотосесия?

    08:38 11.08.2025

  • 8 "Любимият мъж сияе"

    2 0 Отговор
    само на една снимка. На останалите виждаме заиграването на Мара с фотошопа.

    08:41 11.08.2025

  • 9 Сър Стенли Ройс

    2 1 Отговор
    Бих й обърнал хастара...

    Коментиран от #11

    08:44 11.08.2025

  • 10 газов инжекцион

    0 0 Отговор
    двамата портфейли сияят от щастие, а усмивките им,като са отворени и се виждат банковите им карти, говорят за повече от хиляди левове и евра.

    08:46 11.08.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сър Стенли Ройс":

    Сбабичосала се е. Увиснали гърдите. Ребрата и се броят. Грозна гледка.

    08:48 11.08.2025

  • 12 защо не в киев

    0 0 Отговор
    там не е ли хубаво . сега мир ще се договори . репарации . нюрберг за военни престъпления, фашизъм, кражби , престъпления , ще се смени власта с по любвеобвилна . После ще си гледат търговията . Певиците са като певците . ту пеят за партиите, ту правят реклами на модни марки и вериги . както дойде . е така и лили плащала по 4000 лева за парно . то 90 процента нямат парно . което е застудяващо с януари и февруари .

    08:56 11.08.2025