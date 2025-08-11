Екранният Тор Крис Хемсуърт навършва 42 години днес

Днес, 11 август, Крис Хемсуърт става на 42 – актьорът, превърнал ролята на скандинавския бог Тор в свой световен знак, а името си – в гаранция за касов успех и кино хитове.

Роден на 11 август 1983 г. в Мелбърн, Австралия, Хемсуърт пробива първо с „Home and Away“, а международното признание идва с „Тор“ (2011) и последвалите филми на Marvel, включително всички серии на "Отмъстителите", в които той играе една от главните роли.

През 2024 г. богът на гръмотевиците получи и звезда на холивудската Алея на славата.

След успеха на „Отмъстителите“ Крис Хемсуърт решава да разнообрази кариерата си с централни роли извън супергеройския жанр - все пак едно десетилетие минава, през което той е облече в доспехите на Тор, а лика му неминуемо е свързван с емблематичния митичен герой. Във „Furiosa: A Mad Max Saga“ Хемсуърт изгради запомнящ се злодей – вождът Дементъс – в лента, която държи висок критически рейтинг в Rotten Tomatoes. Същата година той озвучи младия Оптимус Прайм (Орион Пакс) в анимационния „Transformers One“.

Извън игралното кино и през последните години Хемсуърт развива документалния формат „Limitless“. В първия сезон той разкри, че носи две копия на гена APOE4, свързани с повишен риск от Алцхаймер, което го подтиква да промени коренно начина си на живот. Актьорът решава да забави крачката, да се отдръпне от високоскоростния живот на кино звезда и да посвети повече време на това да прекарва време със семейството си. Забързаното ежедневие и стресът могат да забързат или да отключат развитието на Алцхаймер, заради Хемсуърт иска да бъде около децата си, докато те растат.

На екран предстои и трета част на екшън франчайза „Extraction“. Проектът е в разработка след обявлението на Netflix, а в скорошни интервюта Хемсуърт потвърди, че творческият екип работи по посоката на историята.

В личен план екшън актьорът е повече от късметлия: от 2010 г. е женен за испанската актриса Елса Патаки; семейството живее в Байрън Бей в родната Австралия на Крис и отглежда дъщеря и двама синове. През 2014 г. People го обяви за „Най-секси мъж на света“.

Крис Хемсуърт е активен и в публичния сектор. Той е покровител на Australian Childhood Foundation и от 2021 г. е носител на званието Member of the Order of Australia (АМ) за заслуги към изкуствата и благотворителността.