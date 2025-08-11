Новини
Любопитно »
Физик заяви, че съществуват четири вида извънземни

Физик заяви, че съществуват четири вида извънземни

11 Август, 2025 16:31 1 777 16

  • извънземни-
  • контакт-
  • нло-
  • физика-
  • космос

Според изследователя извънземните са хуманоидни

Физик заяви, че съществуват четири вида извънземни - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Неотдавнашно изслушване в Капитолия възобнови дебата относно неидентифицираните въздушни явления, както и възможността за извънземен живот.

В майски брифинг на UAP, физикът д-р Ерик Дейвис, известен с работата си по свръхсекретни проекти на Пентагона, изуми слушателите, като посочи предполагаеми извънземни видове „сиви, нордически, инсектоиди и влечугоподобни“ като потенциални оператори на неидентифицирани летателни апарати.

Дейвис описва тези същества като хуманоидни, приблизително с човешки размери, и евентуално свързани със секретни програми за обратно инженерство, пише Телеграф, цитирайки Daily Mail.

Представителят на Мисури Ерик Бърлисън, член на Комисията по надзор на Камарата на представителите и парламентарна група на UAP, предизвика дискусията, разкривайки в предаването „Безкрайната празнота с Кристин Фишър“, че е чувал същите тези четири класификации в частни брифинги. „Чувал съм тези четири класификации да се обсъждат на срещи в този офис от други хора“, каза Бърлисън.

Бърлисън, който се самоопределя като скептик, призна, че не е сигурен относно източниците на Дейвис, отбелязвайки, че коментарите на физика може да произтичат от информация от първа ръка или от сведения от втора ръка. „Ако е вярно, това би бил момент, който ще промени парадигмата“, каза Бърлисън. „Но ако е вярно, правителството няма право да крие подобна тайна от обществото, на което служи“, добави той.

Концепцията за Сивите като популярен извънземен архетип се налага в средата на 60-те години на миналия век, до голяма степен благодарение на известния случай на отвличане на Бети и Барни Хил. Двойката описва как е била отвлечена от малки хуманоиди с гладка сива кожа, големи черни бадемовидни очи и без типични човешки черти като носове или уши.

Нордиците са описвани като високи, стройни същества, наподобяващи скандинавски хора, с руса коса, сини очи и светла кожа. Често свързвани със звездния куп Плеяди, за тези същества се твърди, че притежават напреднали технологии и мирни намерения, като заемат видно място в преданията за контактьорите и НЛО от 50-те години на миналия век.

Междувременно, инсектоидите са част от извънземната митология поне от началото на 1900 г., като корените им водят началото си от филма на Жорж Мелиес от 1902 г. „Пътуване до Луната“. Тези същества проявяват насекомоподобни черти, като множество крайници, екзоскелети, мандибули и понякога антени.

Теорията за влечугите, която твърди, че променящи формата си влечугоподобни извънземни тайно контролират Земята, набира популярност благодарение на конспиративния теоретик Дейвид Айк в края на 20-и век.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорти

    10 1 Отговор
    Май са правили нещо с него

    16:34 11.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 20 Отговор
    за извънземни не знам , ама копеите са точно толкоз-платени , заблудени ,комун. обременени , и философско затъмнени

    Коментиран от #10

    16:35 11.08.2025

  • 3 Вервайте ми!

    9 3 Отговор
    Едните са във Факти, другите са от ГЕРБ,ДПС и ППДБ!

    16:37 11.08.2025

  • 4 Трол

    4 2 Отговор
    Петият вид извънземни са с големи гърди, полуголи, хищни и винаги нападат неочаквано.

    16:38 11.08.2025

  • 5 уфолозите

    11 0 Отговор
    Само преписват едни от други или стари филми, сериали, книги и не дават доказателства

    16:39 11.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмм

    6 1 Отговор
    Единия вид е кафяв извънземен от тип Mънгалоид.

    Коментиран от #11

    16:40 11.08.2025

  • 8 хмм

    9 0 Отговор
    Само нордическите са хуманоиди. Сивите са роботи.

    16:40 11.08.2025

  • 9 Спомням си, че

    6 1 Отговор
    Извънземното от филма "Хищник" беше насекомоподобно.

    16:43 11.08.2025

  • 10 ЗА КОТАРАЦИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    БЪЛХИТЕ СА ----ИЗВЪН ЗЕМНИ

    17:10 11.08.2025

  • 11 НЕЕЕЕЕ НЕ СА

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "хмм":

    ТЕРМИТИ Е ИМАЛО ОТ 359 000 ООО ГОДИНИ

    17:13 11.08.2025

  • 12 Уса

    4 0 Отговор
    Вече не могат да измислят нищо ново и се връщат в 1ви клас..Човечеството загубва своето въображение и логично мислене от масовото затъпяване.Никой не очакваше до този момент,че извънземните кораби може да приличат и на най обикновени камъни

    Коментиран от #16

    17:15 11.08.2025

  • 13 Шът

    2 0 Отговор
    Ако питате chat gpt има ли извънземни ви отговаря - аз съм извънземно.

    17:20 11.08.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    малко недохранени ми се виждат тия извън земни, хранете ги повече

    17:27 11.08.2025

  • 15 д-р Васил Ганчев, астробиолог

    0 0 Отговор
    Хора, страшно е! Колегата е прав, но пропуска 5 вид: извънземните ултра джендъри-рептили. Тези неприятни същества от Сириус, не само мечтаят да поробят Земята, но и генетично да модифицират хората! Яките турбо батки в нежни и прилежни момиченца! Добрите момичета в лоши и разпуснати би-та! Лошите момичета в могъщи батки с малки п.тки, които се изрязват с черни Г класи! Тези са най-опасните, защото замислят да съсипят нашата напреднала циливилизация и да объркат естествения ред на нещата!

    17:36 11.08.2025

  • 16 Айде сега!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Уса":

    Ти като видиш камък, отиваш ли винаги да провериш, че е камък?

    17:42 11.08.2025