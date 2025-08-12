Новини
Брад Пит призна какво не може да си прости след смъртта на майка си

12 Август, 2025 08:18

Липсата на връзка между майка му и внуците остава отворена рана и за него, и за нея

Брад Пит призна какво не може да си прости след смъртта на майка си - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

Само преди броени дни Брад Пит загуби един от най-важните хора в живота си – своята майка, Джейн Ета Пит, която почина на 84-годишна възраст. Актьорът е съсипан от тази загуба, а болката му е още по-дълбока поради нещо, което не може да върне назад, пише woman.bg.

Джейн беше не просто майка, а негова морална опора и сила зад кулисите. През годините Брад многократно е споделял колко е благодарен на жената, която го е отгледала с любов, принципи и разбиране. Затова е още по-мъчително, че в последните години от живота ѝ Джейн е била лишена от една от най-големите си радости – контактът с внуците си.


Всичко започва след раздялата на Брад Пит и Анджелина Джоли през 2016 г. – период, белязан не само от ожесточена съдебна битка за попечителство, но и от емоционални раздели, които оставят дълбоки следи.

Според британското издание Daily Mail още тогава Джейн е била дистанцирана от децата на сина си – не по нейна воля, а в резултат на обтегнатите отношения между родителите им.

За жалост това отчуждение продължава до самия край. Въпреки че Брад успява да намери нова опора в живота си в лицето на Инес де Рамон, липсата на връзка между майка му и внуците остава отворена рана и за него, и за нея.

За Джейн, която дълги години е била активна част от живота на Брад и семейството му, тази дистанция е била съкрушаваща, допълват от изданието. Прекарвала е безброй щастливи моменти с децата, преди разводът да промени всичко. Като всяка баба, тя е копняла да види внуците си, да ги прегърне, да присъства в живота им с обич и подкрепа. Но такава възможност така и не ѝ е била дадена.

За съжаление финалът настъпва без истинско сбогом. А за Брад остава тежестта на една вина, която трудно ще преглътне, а именно, че не е успял да осигури на майка си последния ѝ копнеж – да бъде близо до внуците си.

Любовта на Джейн Пит е била безусловна – към децата, към внуците, към сина ѝ. А това, че не е могла да сподели последните си години с всички тях, е загуба, която не може да се измери само с думи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 зелен петел

    2 3 Отговор
    На Брат Пит брат му.

    08:23 12.08.2025

  • 2 майстор

    1 0 Отговор
    Да си прости,време му е.

    08:28 12.08.2025

  • 3 тежко му е

    1 0 Отговор
    най хубавата жена хвана . все на него му се случва . поне е доста заможен . с новия филм е звезда от формулата . кара с 250 км/ч

    09:02 12.08.2025

  • 4 Хейт

    1 0 Отговор
    Тази снимка е от преди 20 години.

    09:14 12.08.2025