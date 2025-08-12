Брад Пит призна какво не може да си прости след смъртта на майка си

Само преди броени дни Брад Пит загуби един от най-важните хора в живота си – своята майка, Джейн Ета Пит, която почина на 84-годишна възраст. Актьорът е съсипан от тази загуба, а болката му е още по-дълбока поради нещо, което не може да върне назад, пише woman.bg.



Джейн беше не просто майка, а негова морална опора и сила зад кулисите. През годините Брад многократно е споделял колко е благодарен на жената, която го е отгледала с любов, принципи и разбиране. Затова е още по-мъчително, че в последните години от живота ѝ Джейн е била лишена от една от най-големите си радости – контактът с внуците си.

Всичко започва след раздялата на Брад Пит и Анджелина Джоли през 2016 г. – период, белязан не само от ожесточена съдебна битка за попечителство, но и от емоционални раздели, които оставят дълбоки следи.



Според британското издание Daily Mail още тогава Джейн е била дистанцирана от децата на сина си – не по нейна воля, а в резултат на обтегнатите отношения между родителите им.

За жалост това отчуждение продължава до самия край. Въпреки че Брад успява да намери нова опора в живота си в лицето на Инес де Рамон, липсата на връзка между майка му и внуците остава отворена рана и за него, и за нея.



За Джейн, която дълги години е била активна част от живота на Брад и семейството му, тази дистанция е била съкрушаваща, допълват от изданието. Прекарвала е безброй щастливи моменти с децата, преди разводът да промени всичко. Като всяка баба, тя е копняла да види внуците си, да ги прегърне, да присъства в живота им с обич и подкрепа. Но такава възможност така и не ѝ е била дадена.

За съжаление финалът настъпва без истинско сбогом. А за Брад остава тежестта на една вина, която трудно ще преглътне, а именно, че не е успял да осигури на майка си последния ѝ копнеж – да бъде близо до внуците си.



Любовта на Джейн Пит е била безусловна – към децата, към внуците, към сина ѝ. А това, че не е могла да сподели последните си години с всички тях, е загуба, която не може да се измери само с думи.