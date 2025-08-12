Новини
Един от най-стабилните ледници в света започна да се топи бързо

12 Август, 2025

  • ледник-
  • перито морено-
  • аржентина-
  • топи се

Експертите са стигнали до заключението, че от 2000 до 2019 г. Перито Морено е загубил около 34 сантиметра лед

Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ледникът Перито Морено в Аржентина, който се смяташе за най-стабилния в света, започна бързо да се топи. Това установиха учени от Германия и Аржентина в ново съвместно проучване, резултатите от което бяха публикувани в списанието Communications Earth & Environment.

Ледникът е добавен към списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1981 г. - той все още се смята за важна атракция за туристи от цял свят. Група изследователи са анализирали състоянието на ледника, използвайки сателитни данни и георадар.

Експертите са стигнали до заключението, че от 2000 до 2019 г. Перито Морено е загубил около 34 сантиметра лед, а след това топенето му се е ускорило значително. Така от 2019 до 2024 г. ледникът е започнал да губи 5,5-6,5 метра годишно - 16 пъти повече от преди.

Учените отбелязаха, че Перито Морено се свива не само по дебелина, но и по дължина. От 2019 г. насам той се е отдръпнал с повече от 800 метра в някои райони, особено по северния край.

Установено е също, че под крайната точка на ледника има голям скалист хребет, което вероятно е позволило на Перито Морено да остане толкова стабилен. Вероятно е обаче в близко бъдеще ледникът да се отдели от този хребет и да започне да изчезва още по-бързо.


  • 1 Екотерорист

    3 0 Отговор
    Боли ма дизела, април месец стъргахме сняг

    18:05 12.08.2025

  • 2 Кмета на найроби

    2 0 Отговор
    Божидара Найденова се постара добре , екипа на факти ще трябва да и шият цфайника 🤣🤣🤣🤣🥳💯🤭

    18:12 12.08.2025

  • 3 БРАВО

    1 0 Отговор
    Таман ще има повече прясна вода по земята, че освен суши, вече ни налягат и еврейски кърлежи, управляващи водите на българите. А тея кърлежи нямат насмукване.

    18:24 12.08.2025