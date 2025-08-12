Диетолог посочи какво да НЕ правим, когато детето отказва да яде

Много родители познават предизвикателството да накарат децата си да изядат пълноценна порция храна. Дори след като са отделили време и усилия да приготвят вкусно ястие, често се случва малчуганите да хапнат само няколко лъжици и да обявят, че са се заситили.

Диетологът Вероника Ла Марка, която има близо 99 хиляди последователи в Instagram и редовно споделя съвети за храненето на капризни деца, предупреждава родителите да избягват определени подходи в подобни ситуации. В последна своя публикация тя обяснява кои действия могат да навредят, дори ако са предприети с добри намерения.

Първият съвет е да не се поема контрола върху храненето чрез хранене на детето „само за да изяде още няколко хапки“. По думите ѝ, когато родителят „поема кормилото“, детето губи възможността да се свързва със собствените си усещания за глад и ситост. Вместо това тя препоръчва отговор като „Добре е да спреш, когато си готов“, който насърчава самостоятелността и изгражда доверие към сигналите на тялото.

Ла Марка съветва също да не се използва десертът като стимул за изяждане на основното, тъй като това създава впечатление, че „истинската храна“ е задължение, а сладкишът – награда. Като алтернатива тя предлага десертът да се сервира заедно с основното, за да се намали напрежението и да се неутрализира възприятието за храните.

Друг съвет е да не се предлагат алтернативни ястия или закуски, когато детето отказва предложената храна, защото това затвърждава избирателното хранене. Вместо това специалистката препоръчва всяко хранене да включва поне една храна, която детето обикновено яде, и да се остави изборът на количеството в негови ръце.

Тя също така препоръчва да се избягва използването на екранни устройства по време на хранене, като насърчава спокойна атмосфера на масата и непринуден разговор, което подпомага осъзнатото хранене и връзката между родител и дете.

Ла Марка подчертава, че родителите трябва да уважават момента, в който детето каже „Приключих“, и да избягват настойчиви призиви за „още една хапка“. Вместо това е полезно да се напомни кога ще бъде следващото хранене или закуска, което поддържа структурата и изгражда доверие към собствените усещания.

В коментарите към публикацията родители споделят, че тези съвети им помагат да избегнат непрекъснатите преговори на масата. Един потребител отбелязва, че напомня на детето си, че няма да има друга храна до следващото хранене, а друг споделя, че оставя чинията на масата (ако няма риск за безопасността на храната), за да може детето да се върне и да дояде по-късно.