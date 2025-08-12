Лекарства, вода, слънчеви очила: Никога не оставяйте тези неща в колата в жегите

Тази седмица започна новата гореща вълна за това лято и във връзка с това шофьорите са призовани да проверят автомобилите си за потенциално опасни предмети, преди да настъпят следващите високи температури. Очаква се жегите да продължат до края на седмица, а оставянето на определени вещи в автомобила може да представлява риск.

Експерти напомнят, че освен хора и домашни любимци, които никога не бива да се оставят в гореща кола, има и други предмети, които могат да станат опасни при високи температури. Специалист от профила Capturing Cars в TikTok, автомобилен фотограф и бивш търговец на автомобили, посочва някои от тях.

1. Бутилки вода

Сред рисковите предмети са бутилките с вода за еднократна употреба. Макар водата да е необходима в горещо време, в открити пластмасови бутилки при високи температури се развиват бактерии, а съдържащите се в пластмасата вещества могат да преминат във водата. Пластмасовите бутилки също могат да фокусират слънчевата светлина и да предизвикат пожар. Препоръчва се използването на бутилки за многократна употреба.

2. Слънчеви очила

Слънчевите очила също не бива да се оставят на арматурното табло, тъй като пряката слънчева светлина може да деформира рамките или да напука стъклата.

3. Слънцезащитни кремове

Слънцезащитните кремове, често държани в жабката за удобство, губят ефективността си при високи температури, тъй като активните им съставки се разрушават. Те трябва да се съхраняват на хладно и сухо място у дома и да се вземат само при нужда.

4. Лекарства

Лекарствата също са уязвими при горещини. Според NHS медикаментите, съхранявани при стайна температура (между 15°C и 25°C), могат да загубят ефективността си, ако останат в автомобил. Това важи както за обичайни средства като парацетамол и ибупрофен, така и за специфични терапии като инсулин.

5. Смартфони и батерии

Също така не е препоръчително в автомобила да се оставят мобилни телефони и външни батерии. При високи температури преносимите зарядни устройства могат да се повредят или дори да експлодират. Препоръчва се да се съхраняват на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина.