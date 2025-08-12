Новини
Любопитно »
Ралица Паскалева породи слухове за тайна сватба (СНИМКА)

Ралица Паскалева породи слухове за тайна сватба (СНИМКА)

12 Август, 2025 16:49 403 2

  • ралица паскалева-
  • теодор салпаров-
  • тайна сватба-
  • игри на волята-
  • венчална халка

Водещата на “Игри на волята” показа венчална халка

Ралица Паскалева породи слухове за тайна сватба (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вълна от любопитство заля социалните мрежи, след като чаровната актриса и водеща на „Игри на волята“ Ралица Паскалева сподели загадъчна снимка в Instagram. На кадъра, който бързо привлече вниманието на феновете, ясно се вижда ръката ѝ, украсена с елегантна венчална халка – детайл, който не остана незабелязан от нейните последователи.

Паскалева и дългогодишният ѝ партньор, волейболистът Теодор Салпаров, отдавна са сред любимите двойки на българската публика. Двамата са родители на две деца и често споделят моменти от семейното си ежедневие, изпълнено с обич и хармония.

Ралица Паскалева породи слухове за тайна сватба (СНИМКА)
Снимка: Instagram


Въпреки че са сгодени от години, досега не беше известно да са минали под венчило.

Според мълвата, която се разпространява в онлайн пространството, Ралица и Теодор са казали заветното „да“ на интимна церемония край морския бряг, далеч от светлините на прожекторите.

Говори се, че на събитието са присъствали само най-близките им хора, а атмосферата е била изпълнена с топлина и емоции.

Въпреки нарастващите спекулации, нито Паскалева, нито Салпаров са потвърдили официално новината за евентуалната сватба.

Двойката предпочита да пази личния си живот далеч от излишно внимание, но не пропуска да демонстрира любовта и щастието си пред своите почитатели в социалните мрежи.

Дали наистина са се врекли във вечна вярност, или просто става дума за стилен аксесоар – времето ще покаже.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Горкият човек!

    16:50 12.08.2025

  • 2 Много

    1 0 Отговор
    красива жена, без корекции, силикон и всякакви простотии.

    16:56 12.08.2025