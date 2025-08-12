Ралица Паскалева породи слухове за тайна сватба (СНИМКА)

Вълна от любопитство заля социалните мрежи, след като чаровната актриса и водеща на „Игри на волята“ Ралица Паскалева сподели загадъчна снимка в Instagram. На кадъра, който бързо привлече вниманието на феновете, ясно се вижда ръката ѝ, украсена с елегантна венчална халка – детайл, който не остана незабелязан от нейните последователи.

Паскалева и дългогодишният ѝ партньор, волейболистът Теодор Салпаров, отдавна са сред любимите двойки на българската публика. Двамата са родители на две деца и често споделят моменти от семейното си ежедневие, изпълнено с обич и хармония.

Снимка: Instagram



Въпреки че са сгодени от години, досега не беше известно да са минали под венчило.

Според мълвата, която се разпространява в онлайн пространството, Ралица и Теодор са казали заветното „да“ на интимна церемония край морския бряг, далеч от светлините на прожекторите.

Говори се, че на събитието са присъствали само най-близките им хора, а атмосферата е била изпълнена с топлина и емоции.

Въпреки нарастващите спекулации, нито Паскалева, нито Салпаров са потвърдили официално новината за евентуалната сватба.

Двойката предпочита да пази личния си живот далеч от излишно внимание, но не пропуска да демонстрира любовта и щастието си пред своите почитатели в социалните мрежи.

Дали наистина са се врекли във вечна вярност, или просто става дума за стилен аксесоар – времето ще покаже.