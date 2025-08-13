Новини
Полицайка беше заснета как получава оргазъм в патрулна кола, тя отрича (ВИДЕО)

13 Август, 2025

"Искам да заявя, че не съм аз жената от въпросното видео.", написа Изабела Сегундо в социалните мрежи

Полицайка беше заснета как получава оргазъм в патрулна кола, тя отрича (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изабела Сегундо, полицейска служителка от Мексико Сити, категорично отрече тя да е жената, която бе записана от общинска камера как бива опипвана между краката от неин колега в купето на патрулен автомобил, пише flagman.bg.

Тя използва социалните мрежи, за да помоли видеото да спре да се разпространява, както и да се използва образът ѝ неправомерно.

"Искам да заявя, че не съм аз жената от въпросното видео. Доколкото знам колежката е била извикана във вътрешни разследвания. Тя поясни, че това няма нищо общо с мен, тъй като съм част от Столичната полиция. Има няколко черти на лицето, които са забележими, моята униформа е черна, нейната е синя. Моля за разбиране и за спиране на всички клипчета, които имате, тъй като те се споделят в няколко групи. Разстройващо е да се занимавам с тази ситуация, тъй като тя може да ми навреди в лично и професионално отношение", написа тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дърто магаренце

    12 0 Отговор
    И азе искам и аз...ма немам таквизе колежки. На момата ич да и не пука...нека се пукат душманите-завистливи!

    08:42 13.08.2025

  • 2 ЗА СВАЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

    16 0 Отговор
    ИМАЛО Е МАЛКО ГЪДЕЛИЧКАНЕ ПО ...ШУШИТу

    08:42 13.08.2025

  • 3 Обаче

    16 0 Отговор
    Веднага натопи колежката от другата смяна.

    08:45 13.08.2025

  • 4 6135

    17 0 Отговор
    Снимката на полицейската Лада 1500 кърти!

    Коментиран от #11

    08:48 13.08.2025

  • 5 Трол

    15 2 Отговор
    Друга е жената, но просто на тази полицайка й се иска да е тя.

    08:48 13.08.2025

  • 6 1488

    11 2 Отговор
    а в мексико що полицаите карат лади като на снимката

    09:03 13.08.2025

  • 7 Ощетен папарак

    6 3 Отговор
    Каква общинска камера, като си личи, че е злобар с телефон? Когато погледне към него се крие, а и полицаите не са будали, избрали са мястото предварително.

    09:05 13.08.2025

  • 8 Яка

    14 3 Отговор
    Мацка. Щом свършва като погалиш животното, фонтани ще летят ако и обърнеш внимание!

    09:06 13.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ладата

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "6135":

    не е полицейска. Милиционерска е. Пише си го на вратата.

    Коментиран от #16

    09:23 13.08.2025

  • 12 ОБЕКТИВНИЯ

    5 2 Отговор
    Какво да прави женицата ???
    Като се подвие косъм и не се търпи !
    Нали и тя душа има !😂😂😂😂😂

    09:32 13.08.2025

  • 13 бай Ставри

    4 3 Отговор
    Разплакаха и котенцето.

    09:35 13.08.2025

  • 14 споко

    2 0 Отговор
    Тожа не е лада,а полски фиат 125,отзад е много по-широк и удобен,от опита на един приятел
    знам

    Коментиран от #18

    09:48 13.08.2025

  • 15 Мнение

    3 0 Отговор
    Глей кво правят хората, а нашите спят в патрулките по кюшетата.

    10:00 13.08.2025

  • 16 Така е ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ладата":

    и не е лада , а полски фиат 125 Р

    10:07 13.08.2025

  • 17 Анонимен

    0 0 Отговор
    Вероятно са излязли вълни. Вятър от Югоизток.

    10:10 13.08.2025

  • 18 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "споко":

    Вероятно сте прав!
    Апропо, за какво по точно е по-удобен отзад?

    10:10 13.08.2025

  • 19 12345

    0 0 Отговор
    Хаххааххх. Епа хубаво е девойчето, що да не е било то на снимката? Нека се оправдава, те хората не му вярват, вече са сигурни, че е тя. Още по-добре, станала е по-известна.
    А илюстративната снимка на полицейска кола от Мексико...Лада или Фиат, не съм сигурен точно, направо кърти! Не е имало снимки на никакви модерни коли. Хаахахххх, май има някаква препратка към отминали времена, когато не е имало камери.

    10:23 13.08.2025