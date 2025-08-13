Полицайка беше заснета как получава оргазъм в патрулна кола, тя отрича (ВИДЕО)

Изабела Сегундо, полицейска служителка от Мексико Сити, категорично отрече тя да е жената, която бе записана от общинска камера как бива опипвана между краката от неин колега в купето на патрулен автомобил, пише flagman.bg.

Тя използва социалните мрежи, за да помоли видеото да спре да се разпространява, както и да се използва образът ѝ неправомерно.

"Искам да заявя, че не съм аз жената от въпросното видео. Доколкото знам колежката е била извикана във вътрешни разследвания. Тя поясни, че това няма нищо общо с мен, тъй като съм част от Столичната полиция. Има няколко черти на лицето, които са забележими, моята униформа е черна, нейната е синя. Моля за разбиране и за спиране на всички клипчета, които имате, тъй като те се споделят в няколко групи. Разстройващо е да се занимавам с тази ситуация, тъй като тя може да ми навреди в лично и професионално отношение", написа тя.