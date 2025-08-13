Полицайка беше заснета как получава оргазъм в патрулна кола, тя отрича (ВИДЕО)

Изабела Сегундо, полицейска служителка от Мексико Сити, категорично отрече тя да е жената, която бе записана от общинска камера как бива опипвана между краката от неин колега в купето на патрулен автомобил, пише flagman.bg.
Тя използва социалните мрежи, за да помоли видеото да спре да се разпространява, както и да се използва образът ѝ неправомерно.
"Искам да заявя, че не съм аз жената от въпросното видео. Доколкото знам колежката е била извикана във вътрешни разследвания. Тя поясни, че това няма нищо общо с мен, тъй като съм част от Столичната полиция. Има няколко черти на лицето, които са забележими, моята униформа е черна, нейната е синя. Моля за разбиране и за спиране на всички клипчета, които имате, тъй като те се споделят в няколко групи. Разстройващо е да се занимавам с тази ситуация, тъй като тя може да ми навреди в лично и професионално отношение", написа тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дърто магаренце
08:42 13.08.2025
2 ЗА СВАЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
08:42 13.08.2025
3 Обаче
08:45 13.08.2025
4 6135
Коментиран от #11
08:48 13.08.2025
5 Трол
08:48 13.08.2025
6 1488
09:03 13.08.2025
7 Ощетен папарак
09:05 13.08.2025
8 Яка
09:06 13.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ладата
До коментар #4 от "6135":не е полицейска. Милиционерска е. Пише си го на вратата.
Коментиран от #16
09:23 13.08.2025
12 ОБЕКТИВНИЯ
Като се подвие косъм и не се търпи !
Нали и тя душа има !😂😂😂😂😂
09:32 13.08.2025
13 бай Ставри
09:35 13.08.2025
14 споко
знам
Коментиран от #18
09:48 13.08.2025
15 Мнение
10:00 13.08.2025
16 Така е ,
До коментар #11 от "Ладата":и не е лада , а полски фиат 125 Р
10:07 13.08.2025
17 Анонимен
10:10 13.08.2025
18 6135
До коментар #14 от "споко":Вероятно сте прав!
Апропо, за какво по точно е по-удобен отзад?
10:10 13.08.2025
19 12345
А илюстративната снимка на полицейска кола от Мексико...Лада или Фиат, не съм сигурен точно, направо кърти! Не е имало снимки на никакви модерни коли. Хаахахххх, май има някаква препратка към отминали времена, когато не е имало камери.
10:23 13.08.2025