Секс експерт: Не пренебрегвайте главичката на клитора при проникване, там е центърът на оргазъма

Секс експертът Джиджи Енгъл напомни на мъжете за интимна практика, която сякаш са забравили, но все още е обичана от жените, пише Metro.

Според интимният обучител, пръстите играят ключова роля за женското удоволствие, защото „клиторът е центърът на женския оргазъм“.

„Външната главичка на клитора – тази малка изпъкналост, която виждате в горната част на срамните устни – съдържа над 10 000 нервни влакна. Но по време на проникване тя получава малка или никаква стимулация“, добави тя.

Енгъл отбеляза, че много жени не изпитват оргазъм само от проникващ секс, което често ги оставя неудовлетворени, тъй като мъжете го възприемат като най-добрия начин за постигане на оргазъм. За тези, които искат да подобрят практиката си пръсти, тя препоръча да използват допълнително лубрикант и да не ускоряват, ако партньорката им е близо до оргазъм.

„За разлика от оралния секс, пръстите трябва да са по-нежни.“ Ако натискате твърде силно, това може да причини дискомфорт“, добави специалистът.