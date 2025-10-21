Новини
Секс експерт: Не пренебрегвайте главичката на клитора при проникване, там е центърът на оргазъма

Секс експерт: Не пренебрегвайте главичката на клитора при проникване, там е центърът на оргазъма

21 Октомври, 2025

  • секс експерт-
  • клитор-
  • оргазъм-
  • женско удоволствие-
  • джиджи енгъл

Пръстите играят ключова роля за женското удоволствие

Секс експерт: Не пренебрегвайте главичката на клитора при проникване, там е центърът на оргазъма - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Секс експертът Джиджи Енгъл напомни на мъжете за интимна практика, която сякаш са забравили, но все още е обичана от жените, пише Metro.

Според интимният обучител, пръстите играят ключова роля за женското удоволствие, защото „клиторът е центърът на женския оргазъм“.

„Външната главичка на клитора – тази малка изпъкналост, която виждате в горната част на срамните устни – съдържа над 10 000 нервни влакна. Но по време на проникване тя получава малка или никаква стимулация“, добави тя.

Енгъл отбеляза, че много жени не изпитват оргазъм само от проникващ секс, което често ги оставя неудовлетворени, тъй като мъжете го възприемат като най-добрия начин за постигане на оргазъм. За тези, които искат да подобрят практиката си пръсти, тя препоръча да използват допълнително лубрикант и да не ускоряват, ако партньорката им е близо до оргазъм.

„За разлика от оралния секс, пръстите трябва да са по-нежни.“ Ако натискате твърде силно, това може да причини дискомфорт“, добави специалистът.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оле мале

    4 3 Отговор
    Ами ако не изпитва оргазъм при проникване, значи е дефектна, да си търси сладоледажия за да получава клиторен оргазъм.

    23:39 21.10.2025

  • 3 Любопитен

    0 0 Отговор
    Къде е строго индивидуалния?

    23:40 21.10.2025

  • 4 бат Минко

    1 0 Отговор
    Редовно свиря на мандолината

    23:48 21.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 С език ли,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русофил":

    като кадировчетата? 🤣🤣🤣

    00:02 22.10.2025

  • 7 Стойчо недев

    0 0 Отговор
    Владетеля ме направи шеф на тоалетните на женския пазар вече съм бат Стойчо тоалетната 🤭🤣🥳🤣🤭

    00:09 22.10.2025

  • 8 хе хе

    2 0 Отговор
    Ако сте пълни аджамии, не се образовайте от жълтите сайтове!

    00:14 22.10.2025

  • 9 шаа

    0 0 Отговор
    на бас, че тази т.нар. "интимммна обучителка" няма никакъв легален сертификат, който да гарантира експертността ѝ в тази тема. онлайн специалистите се нароиха като въшки, всеки се самотитулова както му звучи добре. тая е интимммна обучителка, оная е кееекскоуч, третата пък клиттторолог.

    00:39 22.10.2025

  • 10 Рошко

    0 0 Отговор
    Файда никаква

    00:39 22.10.2025

  • 11 Ястреб Османлията

    0 0 Отговор
    Прав е тоя експерт! Изживявам всичко това с чичо Яшар!

    00:44 22.10.2025

  • 12 ЕДИН СЪВЕТ

    0 0 Отговор
    До коментар 2 ОЛЕ МАЛЕ. Със жена ми го практикуваме и никога не е с по малко от няколко последователни оргазма. Тайната е че я чакам да се подмокри хубаво след което тя си събира краката даже ги кръстосва. Неописуемо е. Крещи и всички в блока знаят че се чукаме. Опитайте! Може да не стане от раз но това е начинът да се стимулира клитора. Хайде успех!

    00:44 22.10.2025