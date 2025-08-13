Анджелина Джоли напуска САЩ, заживява в чужбина догодина

Както писахме по-рано, Анджелина Джоли се готви да обяви за продажба историческото си имение в квартал Лос Фелиз и сега стана ясно защо - актрисата възнамерява да напусне САЩ, щом най-малките ѝ деца — близнаците Нокс и Вивиан — навършат 18 години през лятото на 2026 г., съобщи източник пред People. Според изданието кино звездата „никога не е искала да живее постоянно в Лос Анджелис“, но е останала заради съдебните договорености след раздялата с Брад Пит.

Домът, построен през 1913 г. и известен като имението на Сесил Б. ДеМил, е купен от Джоли през 2017 г. за 24,5 млн. долара. Имотът е с площ около 1020 кв. м, с шест спални и десет бани, и се счита за една от знаковите къщи в Лос Фелиз. Именно там семейството живее през по-голямата част от последното десетилетие.

Подготовката за продажба идва след като Джоли и Пит приключиха продължилата осем години съдебна сага със споразумение за развод в края на декември 2024 г. Новината бе потвърдена от адвокатите на актрисата и широко отразена от водещи агенции.

Още през 2024 г. Анджелина Джоли заяви в интервю за The Hollywood Reporter, че единствената причина да остава в мястото, където е израснала, е разводът ѝ и свързаните с него условия — „но щом станат на 18, ще мога да си тръгна“, каза тя, визирайки близнаците. Публичните ѝ изявления последователно подчертават желанието ѝ за повече уединение, спокойствие и сигурност за голямото ѝ семейство.

Източници, цитирани от People, допълват, че актрисата обмисля няколко дестинации в чужбина и планира да прекарва значително време в Камбоджа, държавата, с която е свързана чрез дългогодишната си хуманитарна дейност и чрез осиновяването на най-големия си син Мадокс.

Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца — Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Споразумението от декември 2024 г. формално затвори брачния казус, като даде възможност актрисата да планира преместване след навършване на пълнолетие от близнаците през 2026 г. Междувременно Джоли поддържа активна творческа и продуцентска дейност, включително проекти, свързани с модния ѝ колектив Atelier Jolie и нови екранизации.