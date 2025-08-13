Анджелина Джоли напуска САЩ, заживява в чужбина догодина

Както писахме по-рано, Анджелина Джоли се готви да обяви за продажба историческото си имение в квартал Лос Фелиз и сега стана ясно защо - актрисата възнамерява да напусне САЩ, щом най-малките ѝ деца — близнаците Нокс и Вивиан — навършат 18 години през лятото на 2026 г., съобщи източник пред People. Според изданието кино звездата „никога не е искала да живее постоянно в Лос Анджелис“, но е останала заради съдебните договорености след раздялата с Брад Пит.
Домът, построен през 1913 г. и известен като имението на Сесил Б. ДеМил, е купен от Джоли през 2017 г. за 24,5 млн. долара. Имотът е с площ около 1020 кв. м, с шест спални и десет бани, и се счита за една от знаковите къщи в Лос Фелиз. Именно там семейството живее през по-голямата част от последното десетилетие.
Подготовката за продажба идва след като Джоли и Пит приключиха продължилата осем години съдебна сага със споразумение за развод в края на декември 2024 г. Новината бе потвърдена от адвокатите на актрисата и широко отразена от водещи агенции.
Още през 2024 г. Анджелина Джоли заяви в интервю за The Hollywood Reporter, че единствената причина да остава в мястото, където е израснала, е разводът ѝ и свързаните с него условия — „но щом станат на 18, ще мога да си тръгна“, каза тя, визирайки близнаците. Публичните ѝ изявления последователно подчертават желанието ѝ за повече уединение, спокойствие и сигурност за голямото ѝ семейство.
Източници, цитирани от People, допълват, че актрисата обмисля няколко дестинации в чужбина и планира да прекарва значително време в Камбоджа, държавата, с която е свързана чрез дългогодишната си хуманитарна дейност и чрез осиновяването на най-големия си син Мадокс.
Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца — Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Споразумението от декември 2024 г. формално затвори брачния казус, като даде възможност актрисата да планира преместване след навършване на пълнолетие от близнаците през 2026 г. Междувременно Джоли поддържа активна творческа и продуцентска дейност, включително проекти, свързани с модния ѝ колектив Atelier Jolie и нови екранизации.
1 Змия
14:01 13.08.2025
2 Механик
14:05 13.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мнение
14:12 13.08.2025
5 Ролята на "жертва" ...
14:17 13.08.2025
6 Аман вече
От години слушаме как Лос Анджелис ѝ тежи, как съдът я спира, как светът ѝ пречи. Само че тя не е нито безпомощна, нито бедна, нито безгласна. Тя е милионерка, световноизвестна актриса, с шепа адвокати зад гърба си.
Трудно е да приемеш човек с такъв ресурс да се представя като "хронична жертва" на обстоятелствата. Това вече не е драматизъм, а поза.
Истинските жени, които страдат, нямат 24,5-милионни имения. Те нямат трибуна. Тя я има – и я използва да повтаря една и съща роля. До втръсване.
14:20 13.08.2025
7 Ирония
14:22 13.08.2025
8 Хахаха
Сега, като най-сетне близнаците ѝ пораснат, ще може да избяга в изгнание — вероятно в някой скромен дом в Камбоджа.
Истинска драма. Почти като в Холивуд. Ама само почти.
14:24 13.08.2025
9 Варчов
14:26 13.08.2025
10 Подкрепям Брад Пит
14:28 13.08.2025
11 таксиджия 🚖
Хехехех Ангелина ще мигрира в Камбоджа рибираши. Сигурно там е по-чисто от Лос Анджелис 😀
14:38 13.08.2025
12 Напомнящ
14:48 13.08.2025