Анджелина Джоли напуска САЩ, заживява в чужбина догодина

13 Август, 2025 13:59 1 284 12

  • анджелина джоли-
  • актриса-
  • сащ-
  • холивуд-
  • деца-
  • пълнолетие

Актрисата чака децата ѝ да навършат 18 години, за да напусне страната

Анджелина Джоли напуска САЩ, заживява в чужбина догодина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Както писахме по-рано, Анджелина Джоли се готви да обяви за продажба историческото си имение в квартал Лос Фелиз и сега стана ясно защо - актрисата възнамерява да напусне САЩ, щом най-малките ѝ деца — близнаците Нокс и Вивиан — навършат 18 години през лятото на 2026 г., съобщи източник пред People. Според изданието кино звездата „никога не е искала да живее постоянно в Лос Анджелис“, но е останала заради съдебните договорености след раздялата с Брад Пит.

Домът, построен през 1913 г. и известен като имението на Сесил Б. ДеМил, е купен от Джоли през 2017 г. за 24,5 млн. долара. Имотът е с площ около 1020 кв. м, с шест спални и десет бани, и се счита за една от знаковите къщи в Лос Фелиз. Именно там семейството живее през по-голямата част от последното десетилетие.

Подготовката за продажба идва след като Джоли и Пит приключиха продължилата осем години съдебна сага със споразумение за развод в края на декември 2024 г. Новината бе потвърдена от адвокатите на актрисата и широко отразена от водещи агенции.

Още през 2024 г. Анджелина Джоли заяви в интервю за The Hollywood Reporter, че единствената причина да остава в мястото, където е израснала, е разводът ѝ и свързаните с него условия — „но щом станат на 18, ще мога да си тръгна“, каза тя, визирайки близнаците. Публичните ѝ изявления последователно подчертават желанието ѝ за повече уединение, спокойствие и сигурност за голямото ѝ семейство.

Източници, цитирани от People, допълват, че актрисата обмисля няколко дестинации в чужбина и планира да прекарва значително време в Камбоджа, държавата, с която е свързана чрез дългогодишната си хуманитарна дейност и чрез осиновяването на най-големия си син Мадокс.

Анджелина Джоли и Брад Пит имат шест деца — Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Споразумението от декември 2024 г. формално затвори брачния казус, като даде възможност актрисата да планира преместване след навършване на пълнолетие от близнаците през 2026 г. Междувременно Джоли поддържа активна творческа и продуцентска дейност, включително проекти, свързани с модния ѝ колектив Atelier Jolie и нови екранизации.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
  • 1 Змия

    22 0 Отговор
    Тази и в огледалото няма да хареса това което вижда. С баща си се скара с мъжа си се скара, обикаля по света като глуха кучка и все недоволна.

    14:01 13.08.2025

  • 2 Механик

    19 0 Отговор
    Пълен кукумицин е тази жена. А тия "деца" дето не знаят от кой пол са, направо ......

    14:05 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мнение

    16 0 Отговор
    Брад Пит си намери нова жена, а тази усойница от омраза, злоба и жлъч ще се разболее, място в света не може да си намери, и децата настрои срещу баща им, и ги научи да мразят, вместо да обичат, осакати ги за цял живот.

    14:12 13.08.2025

  • 5 Ролята на "жертва" ...

    11 0 Отговор
    Имам усещането, че Анджелина Джоли от години се представя главно като жертва – на системата, на медиите, на бившия си съпруг, дори на собственото си минало. Безспорно животът ѝ е сложен, но в един момент постоянната роля на страдащата жена започва да звучи като стратегия, а не като истина. Тя е силна, богата, влиятелна и има власт да избира – но често говори така, сякаш е безпомощна. Това вече се разминава с реалността.

    14:17 13.08.2025

  • 6 Аман вече

    11 0 Отговор
    Анджелина Джоли явно толкова е свикнала да играе роля, че вече и в реалния живот не излиза от нея – вечно неразбрана, вечно наранена, вечно в сянката на някой „лош мъж“.
    От години слушаме как Лос Анджелис ѝ тежи, как съдът я спира, как светът ѝ пречи. Само че тя не е нито безпомощна, нито бедна, нито безгласна. Тя е милионерка, световноизвестна актриса, с шепа адвокати зад гърба си.
    Трудно е да приемеш човек с такъв ресурс да се представя като "хронична жертва" на обстоятелствата. Това вече не е драматизъм, а поза.
    Истинските жени, които страдат, нямат 24,5-милионни имения. Те нямат трибуна. Тя я има – и я използва да повтаря една и съща роля. До втръсване.

    14:20 13.08.2025

  • 7 Ирония

    10 1 Отговор
    Анджелшна Джоли "страда" в имение за 25 милиона! С частна охрана. Съдила се е 8 години, за да може най-накрая… да замине в Камбоджа?!! Направо да ѝ съберем пари, не мислите ли?!

    14:22 13.08.2025

  • 8 Хахаха

    10 0 Отговор
    Горката Анджелина, толкова години се мъчи в 1000 кв.м имение в Лос Анджелис, сред лимонови дръвчета и басейни, насила държана в САЩ от... съдебно споразумение.
    Сега, като най-сетне близнаците ѝ пораснат, ще може да избяга в изгнание — вероятно в някой скромен дом в Камбоджа.
    Истинска драма. Почти като в Холивуд. Ама само почти.

    14:24 13.08.2025

  • 9 Варчов

    9 0 Отговор
    Тази ку.ку.мяв.ка никой мъж няма да я иска. Това, което причини на Брод Пит беше жестоко и мъчително, един ден ще се обърне срещу нея самата.

    14:26 13.08.2025

  • 10 Подкрепям Брад Пит

    8 0 Отговор
    Брад Пит успя да продължи напред, докато Джоли изглежда затъва в собствената си битка. Вместо да гради, тя продължава да руши – връзките, семейството, доверието между децата и баща им. В един момент човек спира да бъде жертва и започва да бъде отговорен за хаоса около себе си.

    14:28 13.08.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    6 1 Отговор
    Само бежанците от африка и латинска Америка напират за краварника. А американците го напускат като Титаник.

    Хехехех Ангелина ще мигрира в Камбоджа рибираши. Сигурно там е по-чисто от Лос Анджелис 😀

    14:38 13.08.2025

  • 12 Напомнящ

    6 0 Отговор
    Тази неадекватна жена изобщо не е наред с главата! Преди години отиде и си оряза гърдите и детеродните органи за да не се разболеяла от рак! Тръгна по медиите да агитира жените да я последват и един куп фитки я послушаха и се осакатиха за цял живот! Биологичните ѝ деца също са с проблем в главата! Кое мъжко,кое женско и самата им майка не е много наясно,но ги подкрепяла в избора им!

    14:48 13.08.2025