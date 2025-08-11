Анджелина Джоли се готви да продаде историческо имение в Лос Анджелис

Анджелина Джоли подготвя за продажба имението на легендарния режисьор Сесил Б. Демил, който закупи през 2017 г. за 24,5 милиона долара, съобщават източници на Page Six.

Имотът, разположен на над два акра в квартал Лос Фелиз, Лос Анджелис, е построен през 1913 г. и е бил дом на създателя на „Десетте Божи заповеди“ в продължение на около 40 години до смъртта му през 1959 г. Резиденцията разполага с шест спални и десет бани, разпределени върху над 1020 кв. м вътрешна площ. Сред удобствата са четири камини, просторна винена изба, чайна, панорамни гледки към обсерваторията „Грифит“, поддържани градини и басейн с водни каскади от двете страни.

Angelina Jolie prepping sale of historic Cecil B. DeMille estate in LA: sources https://t.co/RR6gxEFq1C pic.twitter.com/bx3s3GaRg0 — Page Six (@PageSix) August 10, 2025

Според информации, Анджелина Джоли е прекарала пандемията в имота заедно с децата си и е предоставила подслон на приятели, останали без дом след горските пожари в района по-рано тази година. В интервю за британското издание на Vogue през 2021 г. тя посочва, че е избрала къщата заради близостта ѝ до дома на бившия ѝ съпруг Брад Пит, който живее на пет минути разстояние.

Джоли и Пит се разделиха през 2016 г. и водиха осемгодишни съдебни дела за подялба на имущество и попечителство над шестте им деца. Процесът бе финализиран миналата година, но двамата продължават спор за френската винарна Château Miraval, оценявана на около 500 милиона долара.

По думите на Джоли от 2021 г., имотът е предизвикал у нея усещане за историческа тежест, тъй като някога е бил място, където се събирали Демил и Чарли Чаплин. Тя отбелязва, че предпочита липсата на зала за забавления за сметка на множеството алеи и пространства за разходка и размисъл.

Според Los Angeles Times резиденцията е била реставрирана и обновена в духа на оригиналната си архитектура, с фина орнаментика, класически пропорционирани зали и френски врати с арки.

Междувременно през юни домът на Пит в същия район, оценяван на 5,5 милиона долара, е бил ограбен, докато актьорът е бил извън града за промоцията на новия си филм „F1“.