Внушителен последен парад на планетите за 2025 започва този уикенд

Внушителен последен парад на планетите за 2025 започва този уикенд

13 Август, 2025

Ще можем да наблюдаваме цели шест планети в нощното небе

Внушителен последен парад на планетите за 2025 започва този уикенд - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От неделя, 17 август, до сряда, 20 август, Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун ще се виждат едновременно над източния хоризонт около час преди изгрев. Астрономическото явление, известно като „парад на планетите“ (често неточно наричано „подравняване“), беше наблюдавано за последно през февруари. Следващият подобен парад на планетите ще можем да наблюдаваме чак догодина.

При ясно небе повечето наблюдатели ще различат с невъоръжено око Венера, Юпитер и Сатурн. Меркурий ще е ниско над хоризонта, но достатъчно ярък. Уран (между Юпитер и Сатурн по небето) и Нептун (в близост до Сатурн) са твърде бледи за наблюдение без телескоп.

Видимостта ще бъде подпомогната от намаляваща тънка луна: на 17 и 18 август сърпът ще изгрява над Юпитер и Венера, които се раздалечават след много близка конюнкция на 12 август. Меркурий ще е най-лесен за наблюдение на 19 август, а на 19–20 август тънкият сърп ще бъде много близо до Юпитер и Венера — акцентът на парада. След около 21 август Меркурий отново ще потъне в сиянието на Слънцето и ще се вижда по-трудно.

По данни на приложението Star Walk през 2026 г. се очакват още два „шестпланетни“ парада: единият след залез през февруари, а вторият — преди изгрев през август.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

