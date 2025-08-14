Новини
Любопитно »
Зайци с рога по лицето ужасиха мрежата (СНИМКИ)

Зайци с рога по лицето ужасиха мрежата (СНИМКИ)

14 Август, 2025 13:59 965 4

  • заек-
  • зайци-
  • рог-
  • израстък-
  • рогов израстък-
  • мутация-
  • вирус-
  • папилома вирус

"Демоничните зайци" се оказва, че всъщност са заразени с безвреден вирус, причиняващ израстъци по кожата им

Зайци с рога по лицето ужасиха мрежата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зайци с гротескни, подобни на рога израстъци, ужасиха жителите на американския щат Колорадо, както и потребителите на социалните мрежи, но учените казват, че няма причина за безпокойство - косматите създания просто са заразени със сравнително разпространен вирус, съобщи Асошиейтед прес.

Наскоро забелязаните във Форт Колинс животинки са заразени с най-безвредния папиломавирус на Шоп, който причинява брадавичести израстъци, стърчащи от лицата им като метастазиращи рога.

Снимките на тези животинки вдъхновили множество нелицеприятни прякори, включително "зайци Франкенщайн", "демонични зайци" и "зайци зомби". Но тяхното страдание не е нещо ново - вирусът е вдъхновил древен фолклор и е дал тласък на научните изследвания преди близо 100 години.

Вирусът вероятно е повлиял на вековния мит в Северна Америка, който разказва за заек с рога, наред с други животински вариации. Заболяването при зайците е допринесло и за познанията на учените за връзката между вирусите и рака, като например човешкия папиломавирус, който причинява рак на маточната шийка.

Вирусът при зайците е кръстен на д-р Ричард Е. Шоп, професор в университета "Рокфелер", който открива болестта при сивите зайци през 30-те години на миналия век.

Новината за забелязаните зайци във Форт Колинс, на 105 км северно от Денвър, започна да привлича вниманието, след като жителите започнаха да ги забелязват из града и да публикуват снимки, пише БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Магазини ОриБебе

    1 3 Отговор
    тея снимки са генереирани ве

    14:09 14.08.2025

  • 3 И на

    4 0 Отговор
    хората ще заникнат , както е тръгнало !

    14:13 14.08.2025

