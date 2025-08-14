Oбичаният дует Торино и Пашата се разпадна

Един от най-популярните български дуети -Торино и Пашата - официално сложи край на годините си на съвместна музикална кариера. Новината дойде неочаквано за верните им фенове, които следяха с интерес пътя им от първите хитове до големите сцени.
Доскоро неразделни на сцената и в живота, Тодор Димитров (Торино) и Павел (Пашата), наричани „латино кралете на България“, вече дори не се следват в социалните мрежи – ясен сигнал, че отношенията им са сериозно влошени.
В личния си профил Тодор публикува кратко, но многозначително послание:
„Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка.“
Мнозина приеха това като пряка препратка към раздялата с Пашата.
В гостуване в „Ивка бейбе подкаст“ Пашата коментира ситуацията с краткото:
„Всяко нещо си има своето начало и своя край.“
Причините за разрива между двамата остават неразкрити, а и двамата избягват да споделят подробности, поне засега.
