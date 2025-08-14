Новини
Любопитно »
Oбичаният дует Торино и Пашата се разпадна

Oбичаният дует Торино и Пашата се разпадна

14 Август, 2025 14:46 1 102 10

  • торино и пашата-
  • дует-
  • раздяла

Причините за разрива между двамата все още са неясни

Oбичаният дует Торино и Пашата се разпадна - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от най-популярните български дуети -Торино и Пашата - официално сложи край на годините си на съвместна музикална кариера. Новината дойде неочаквано за верните им фенове, които следяха с интерес пътя им от първите хитове до големите сцени.

Доскоро неразделни на сцената и в живота, Тодор Димитров (Торино) и Павел (Пашата), наричани „латино кралете на България“, вече дори не се следват в социалните мрежи – ясен сигнал, че отношенията им са сериозно влошени.

В личния си профил Тодор публикува кратко, но многозначително послание:

„Най-дългите приятелства не умират от разстояние или време, а от мига, в който ножът в гърба ти носи отпечатъка на позната ръка.“


Мнозина приеха това като пряка препратка към раздялата с Пашата.

В гостуване в „Ивка бейбе подкаст“ Пашата коментира ситуацията с краткото:

Всяко нещо си има своето начало и своя край.“

Причините за разрива между двамата остават неразкрити, а и двамата избягват да споделят подробности, поне засега.



Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Василка стоянова

    3 3 Отговор
    Скъсаха ми пържолата тия балъци 🥳😂🤣🤭🤭💯

    14:49 14.08.2025

  • 2 Това

    18 0 Отговор
    Мъже да си се обясняват в инста е уникално. просто

    Коментиран от #7

    14:54 14.08.2025

  • 3 Механик

    16 0 Отговор
    ОБИЧАНИЯТ от кого ???
    От мама и тате +баба и дедо???

    14:58 14.08.2025

  • 4 Веско

    12 0 Отговор
    Кви са тия и който обича?

    15:02 14.08.2025

  • 5 Веско

    8 0 Отговор
    Кви са тия и който обича?

    15:02 14.08.2025

  • 6 Колю-маркуча

    6 0 Отговор
    пОскаН сАлза !

    15:09 14.08.2025

  • 7 Мивка бабе

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това":

    Ми "мъже" 🤣

    15:13 14.08.2025

  • 8 Хейт

    2 0 Отговор
    Чак пък обичани по скоро харесвани от някой .

    15:39 14.08.2025

  • 9 Порно

    0 0 Отговор
    В тая двойка кой е мъжът и кой жената?

    16:15 14.08.2025

  • 10 Сила

    1 0 Отговор
    Пашата пее с Тиквата , Ториното е в творческа криза ....

    16:17 14.08.2025