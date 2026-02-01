Кание изненада публиката с нов дует с 12-годишната си дъщеря Норт (ВИДЕО)

Дъщерята на Кание Уест, Норт Уест, се появи изненадващо на сцената заедно с баща си по време на негов концерт в Мексико Сити в петък вечерта.

12-годишната Норт се присъедини към Кание пред близо 40 000 зрители в залата, като двамата изпълниха неиздадено парче. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как рапърът излиза на сцената редом до най-голямото си дете, облечен в изцяло бял гащеризон, докато Норт е с характерната си синя коса и широк черен аутфит.

По време на изпълнението Кание изпява част от текста, след което Норт поема своя куплет, включвайки се уверено в песента. След края на номера видеозаписи показват видимо доволния музикант, който с усмивка напуска сцената заедно с дъщеря си.

Малко след концерта Норт Уест публикува снимка в Instagram Stories, на която демонстрира визията си от сцената – дълъг графичен топ и тъмни, обемни слънчеви очила.

През последните месеци Норт все по-често демонстрира интерес и активност в музиката. По-рано този месец тя участва в друга колаборация с баща си – парчето „Piercing on My Hand (Ye’s Version)“, в което рапира за личния си стил и предпочитания, включително пиърсинги, татуировки и характерната си синя коса.

Появата ѝ на сцената в Мексико Сити е поредният знак за засилващото се присъствие на Норт Уест в творческите проекти на баща ѝ Кание и за нарастващата ѝ популярност. Феновете на Кание отбелязват, че характерът на Норт поразително напомня на неговия. Точно като баща си Норт не се страхува да изразява ексцентричен стил и неподправено мнение, включително и към майка си Ким Кардашиян, която многократно е била критикувана от дъщеря си.

Ye brings out North West in Mexico to debut her new song "Piercing on my Hand."



pic.twitter.com/96pPi6E1Xp — No Jumper (@nojumper) January 31, 2026