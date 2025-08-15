Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Пълнени картофи с кайма по турски
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнени картофи с кайма по турски

15 Август, 2025 10:05 338 3

Ароматно съчетание от сочна кайма, зеленчуци и меки картофи

Рецепта на деня: Пълнени картофи с кайма по турски - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • големи картофи - 4 бр.;
  • кайма - 300 г;
  • лук - 1 глава;
  • чушки - 1 бр.;
  • домати - 2 бр.;
  • доматено пюре - 1 с.л.;
  • чесън - 2 скилидки;
  • зехтин или олио - 60 мл + за намазване на картофите;
  • сол - на вкус;
  • прясно смлян черен пипер - на вкус;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • магданоз - за поръсване;
  • вода - около 200 мл.

Начин на приготвяне:

Измийте и обелете картофите, след което ги разрежете на две по дължина. С помощта на лъжица издълбайте вътрешността, за да оформите „лодки“. Намажете ги с малко олио или зехтин и ги изпечете в предварително загрята на 200°C фурна за около 20 минути, докато омекнат леко, но запазят формата си.

През това време загрейте зехтина в тиган и запържете лука до златисто. Добавете нарязаните чесън и чушка, гответе 2-3 минути, след което прибавете каймата. Разбърквайте, докато каймата промени цвета си и стане на трохи. Добавете нарязаните домати, доматеното пюре, червения пипер, сол и черен пипер на вкус. Гответе още 6-7 минути, докато сместа се сгъсти.

Напълнете издълбаните картофи със сместа от кайма. Подредете ги в тава, добавете около 200 мл вода в тавата и покрийте с алуминиево фолио. Печете в предварително загрята на 190°C фурна около 25 минути. Свалете фолиото и печете още 10 минути, за да се запекат.

Поръсете пълнените картофи по турски с пресен магданоз и сервирайте топли, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Прилича да е като турска мусака ! Има капацитет за нещо вкусно !

    Коментиран от #2, #3

    10:08 15.08.2025

  • 2 Една жена

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Таке е, но мусаката се готви много по-лесно. Трябва да се щадим в кухненските дела! )))

    10:11 15.08.2025

  • 3 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Вариант и на нашата си мусака само отнема повече време за приготвяне.Нищо различно освен чесъна.

    10:14 15.08.2025