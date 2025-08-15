Рецепта на деня: Пълнени картофи с кайма по турски

Необходими продукти:
- големи картофи - 4 бр.;
- кайма - 300 г;
- лук - 1 глава;
- чушки - 1 бр.;
- домати - 2 бр.;
- доматено пюре - 1 с.л.;
- чесън - 2 скилидки;
- зехтин или олио - 60 мл + за намазване на картофите;
- сол - на вкус;
- прясно смлян черен пипер - на вкус;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- магданоз - за поръсване;
- вода - около 200 мл.
Начин на приготвяне:
Измийте и обелете картофите, след което ги разрежете на две по дължина. С помощта на лъжица издълбайте вътрешността, за да оформите „лодки“. Намажете ги с малко олио или зехтин и ги изпечете в предварително загрята на 200°C фурна за около 20 минути, докато омекнат леко, но запазят формата си.
През това време загрейте зехтина в тиган и запържете лука до златисто. Добавете нарязаните чесън и чушка, гответе 2-3 минути, след което прибавете каймата. Разбърквайте, докато каймата промени цвета си и стане на трохи. Добавете нарязаните домати, доматеното пюре, червения пипер, сол и черен пипер на вкус. Гответе още 6-7 минути, докато сместа се сгъсти.
Напълнете издълбаните картофи със сместа от кайма. Подредете ги в тава, добавете около 200 мл вода в тавата и покрийте с алуминиево фолио. Печете в предварително загрята на 190°C фурна около 25 минути. Свалете фолиото и печете още 10 минути, за да се запекат.
Поръсете пълнените картофи по турски с пресен магданоз и сервирайте топли, пише gotvach.bg.
1 Пич
Коментиран от #2, #3
10:08 15.08.2025
2 Една жена
До коментар #1 от "Пич":Таке е, но мусаката се готви много по-лесно. Трябва да се щадим в кухненските дела! )))
10:11 15.08.2025
3 ами,
До коментар #1 от "Пич":Вариант и на нашата си мусака само отнема повече време за приготвяне.Нищо различно освен чесъна.
10:14 15.08.2025