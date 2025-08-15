Рецепта на деня: Пълнени картофи с кайма по турски

Необходими продукти:

големи картофи - 4 бр.;

кайма - 300 г;

лук - 1 глава;

чушки - 1 бр.;

домати - 2 бр.;

доматено пюре - 1 с.л.;

чесън - 2 скилидки;

зехтин или олио - 60 мл + за намазване на картофите;

сол - на вкус;

прясно смлян черен пипер - на вкус;

червен пипер - 1 ч.л.;

магданоз - за поръсване;

вода - около 200 мл.

Начин на приготвяне:

Измийте и обелете картофите, след което ги разрежете на две по дължина. С помощта на лъжица издълбайте вътрешността, за да оформите „лодки“. Намажете ги с малко олио или зехтин и ги изпечете в предварително загрята на 200°C фурна за около 20 минути, докато омекнат леко, но запазят формата си.

През това време загрейте зехтина в тиган и запържете лука до златисто. Добавете нарязаните чесън и чушка, гответе 2-3 минути, след което прибавете каймата. Разбърквайте, докато каймата промени цвета си и стане на трохи. Добавете нарязаните домати, доматеното пюре, червения пипер, сол и черен пипер на вкус. Гответе още 6-7 минути, докато сместа се сгъсти.

Напълнете издълбаните картофи със сместа от кайма. Подредете ги в тава, добавете около 200 мл вода в тавата и покрийте с алуминиево фолио. Печете в предварително загрята на 190°C фурна около 25 минути. Свалете фолиото и печете още 10 минути, за да се запекат.

Поръсете пълнените картофи по турски с пресен магданоз и сервирайте топли, пише gotvach.bg.