Новини
Любопитно »
Секси инфлуенсърка тества верността на мъжете срещу 5000 долара

Секси инфлуенсърка тества верността на мъжете срещу 5000 долара

15 Август, 2025 09:50 659 8

  • инфлуенсърка-
  • лана-
  • верността-
  • изневяра

Лана се превърна в предпочитан съюзник за жени, които искат доказателства за изневерите на гаджетата си

Секси инфлуенсърка тества верността на мъжете срещу 5000 долара - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Секси инфлуенсърка замества частните детективи, като се превърна в "истински капан" за изневеряващи мъже, пише New York Post, цитиран от vesti.bg.

29-годишната Лана, чиито извивки, финансирани с около 150 хиляди долара, привличат неспирно внимание в социалните мрежи, вече печели, като помага на жени да хванат неверните си партньори.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Lana (@onlylanamadison)


Със 76 000 последователи, тя се превърна в предпочитан съюзник за жени, които искат доказателства за изневерите на гаджетата си.

„Те се обръщат към мен и ме молят да флиртувам с приятеля им, за да разбера дали той ще изневери,“ казва Лана пред Jam Press. "Много от тях ще го направят. Не съм планирала да се превърна в истински капан за мъже. Но след като няколко момичета онлайн видяха как изглеждам и с какво се занимавам, разбраха, че съм истинско изкушение.“

„Ако вашият мъж устоява на вниманието ми, той е наистина верен– а ако не, тогава вече имате своя отговор. Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства,“ добавя тя.

Мадисън не разкрива всички подробности за услугите си, но слуховете се разпространяват бързо. Според информация на нейни клиентки, тя таксува около 5000 долара, за да тества лоялността на партньор, използвайки социални мрежи или телефонни контакти.

В рамките на часове тя се свързва с мъжа и предоставя доказателства за всеки флирт.

„Понякога всичко, което е нужно, е едно селфи и едно флиртуващо съобщение. Има мъже, които веднага се опитват да организират среща същата вечер. Честно казано е шокиращо колко бързо се поддават,“ споделя тя.

Една жена, която потърсила помощта на Лана, се разплакала, след като видяла снимките на разговора с приятеля ѝ. „Знаех го, просто ми трябваше доказателство,“ казала тя.

Сърцераздирателно? Определено. Но Лана смята, че е по-добре да знаете със сигурност, че партньорът ви е неверен, отколкото да живеете в неведение.

Тя поддържа всичко строго професионално – без лични срещи и с предварително обсъждане на всяка стъпка с клиентите.

„Изумително е колко много мъже дори не се замислят пред изкушението. Аз не се обръщам към никого сама. Жените идват при мен и честно казано, разбирам ги – и аз бих искала да знам,“ казва тя.

„Някои момичета ми казват: Ако той ми изневери с теб, поне знам, че има вкус — което е някак мило по непряк начин,“ добавя Лана. „Други ми благодарят, че ги спасих от загубата на години от живота им с неверен партньор.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    2 2 Отговор
    Да й насмуча ушинките!

    09:51 15.08.2025

  • 2 Пич

    4 1 Отговор
    Изневеряват само глупавите и комплексирани хора! Ще ви кажа нещо , което няма да повярвате , но е истина ! Колкото и да съм обръщал жените една след друга , това съм правил само когато съм бил свободен ! Когато съм имал ангажимент към някоя жена , не съм докосвал никоя друга !

    Коментиран от #8

    09:55 15.08.2025

  • 3 А защо приятелката ми трябва

    1 2 Отговор
    да я обогатява с 5000 долара .
    Аз веднага ще призная че ще се възползвам два три пъти и отново ще се върна .

    09:57 15.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Това е като с гласуването "Купуването и Продаването на гласове се наказва от закона"
    В случая имаме склоняване, към приемане на сексуални услуги, което си е равнозначно на продаване😉
    Тази е измамничка и обира балъчките с по 5000 за нищо!

    09:59 15.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    5 0 Отговор
    Хехеххе така тапачките остават без мъж и без 5000$ 🤭

    Не се вижда снимката на тая Лана, но щом е дала $150к за опериции, със сигурност е напомпала дууупеттоо да е със обиколка на трактор.

    10:02 15.08.2025

  • 7 Ерик Делко циганина

    1 0 Отговор
    Само грозните жени се страхуват, че мъжете им изневеряват.

    10:04 15.08.2025

  • 8 Виж ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Значи обръщаш ги от скука и после изведнъж спираш.🤔
    Сигурно са ти слагали целомъдрен пояс.🤭

    10:12 15.08.2025