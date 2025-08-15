Секси инфлуенсърка тества верността на мъжете срещу 5000 долара

Секси инфлуенсърка замества частните детективи, като се превърна в "истински капан" за изневеряващи мъже, пише New York Post, цитиран от vesti.bg.

29-годишната Лана, чиито извивки, финансирани с около 150 хиляди долара, привличат неспирно внимание в социалните мрежи, вече печели, като помага на жени да хванат неверните си партньори.

Със 76 000 последователи, тя се превърна в предпочитан съюзник за жени, които искат доказателства за изневерите на гаджетата си.

„Те се обръщат към мен и ме молят да флиртувам с приятеля им, за да разбера дали той ще изневери,“ казва Лана пред Jam Press. "Много от тях ще го направят. Не съм планирала да се превърна в истински капан за мъже. Но след като няколко момичета онлайн видяха как изглеждам и с какво се занимавам, разбраха, че съм истинско изкушение.“

„Ако вашият мъж устоява на вниманието ми, той е наистина верен– а ако не, тогава вече имате своя отговор. Не съм тук, за да съсипвам връзки – просто предоставям доказателства,“ добавя тя.

Мадисън не разкрива всички подробности за услугите си, но слуховете се разпространяват бързо. Според информация на нейни клиентки, тя таксува около 5000 долара, за да тества лоялността на партньор, използвайки социални мрежи или телефонни контакти.

В рамките на часове тя се свързва с мъжа и предоставя доказателства за всеки флирт.

„Понякога всичко, което е нужно, е едно селфи и едно флиртуващо съобщение. Има мъже, които веднага се опитват да организират среща същата вечер. Честно казано е шокиращо колко бързо се поддават,“ споделя тя.

Една жена, която потърсила помощта на Лана, се разплакала, след като видяла снимките на разговора с приятеля ѝ. „Знаех го, просто ми трябваше доказателство,“ казала тя.

Сърцераздирателно? Определено. Но Лана смята, че е по-добре да знаете със сигурност, че партньорът ви е неверен, отколкото да живеете в неведение.

Тя поддържа всичко строго професионално – без лични срещи и с предварително обсъждане на всяка стъпка с клиентите.

„Изумително е колко много мъже дори не се замислят пред изкушението. Аз не се обръщам към никого сама. Жените идват при мен и честно казано, разбирам ги – и аз бих искала да знам,“ казва тя.

„Някои момичета ми казват: Ако той ми изневери с теб, поне знам, че има вкус — което е някак мило по непряк начин,“ добавя Лана. „Други ми благодарят, че ги спасих от загубата на години от живота им с неверен партньор.“