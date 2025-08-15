Новини
100-килограмова жена падна върху мъжа си и го задуши

100-килограмова жена падна върху мъжа си и го задуши

15 Август, 2025

Жената заклещила мъжа си между леглото и стената, а той бил на пода

100-килограмова жена падна върху мъжа си и го задуши - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

59-годишен мъж е загинал при необичаен инцидент в покрайнините на Порто, Италия, след като неговата партньорка загубила равновесие и паднала върху него, причинявайки фатално задушаване.

По данни на местната полиция инцидентът е станал в ранните часове на понеделник в квартал Кампаня. Жената, с тегло около 100 килограма, се опитала да стане от леглото, но се подхлъзнала и се заклещила между леглото и стената. В този момент мъжът ѝ бил съборен на пода и попаднал под тежестта ѝ.

Съседите били събудени от виковете на жената и се втурнали да помогнат. Те успели да я повдигнат, но мъжът вече бил в безсъзнание. На място пристигнали пожарникари и спешни екипи, но опитите да бъде реанимиран след настъпил сърдечен арест не дали резултат.

Според местното издание Correio da Manhã, за да бъде освободен мъжът, се наложила намесата на петима мъже, тъй като жената била в невъзможност да се изправи самостоятелно.

Разследването е приключило с извод, че става дума за трагичен инцидент, а не за криминално деяние. Случаят е квалифициран като „случайна асфиксия“. Жената е получила психологическа подкрепа след трагедията. Двамата живеели заедно от години, но не били официално женени.


  • 1 Хахаха

    11 0 Отговор
    Ц ц ц ц ! Познавам един който има фетиш към дебелите жени ! А това било много опасна работа...!

    Коментиран от #10

    11:34 15.08.2025

  • 2 дядо поп

    8 0 Отговор
    Затова мъжете като си избират партньорка , много да внимават!

    11:34 15.08.2025

  • 3 Сигурно

    12 0 Отговор
    е тежала 2 х 100 кг. !

    11:35 15.08.2025

  • 4 Стокила

    10 2 Отговор
    А кльощавите причиняват травми като от остри предмети.

    11:35 15.08.2025

  • 5 стоварването на такава тежест

    6 0 Отговор
    е смъртоносно . у нас има много 100 кг жени . викат им Маторици . едър кокал и голяма глава . като се издъндури върху някой и става тежък травматизъм .

    11:36 15.08.2025

  • 6 ВОНЯТА

    3 0 Отговор
    ГО Е УБИЛА НЕ ЖЕНАТА

    11:36 15.08.2025

  • 7 Механик

    5 1 Отговор
    Всяка жена, независимо от теглото си, дори и да не е паднала, задушава мъжа си.
    Е, те така, те.

    11:37 15.08.2025

  • 8 Инспектор Дю дю

    6 0 Отговор
    Съмнява ме да са били само 100 кг., поне 160 са били? Жените най-много лъжат за години и килограми!
    Има нещо гнило и в тази история🙄

    11:37 15.08.2025

  • 9 Мъж

    0 2 Отговор
    Точно на Богородица ако ви се случи това , значи това е на 💰 пари

    11:40 15.08.2025

  • 11 дискриминация: ами ако беше обратното

    5 1 Отговор
    дебел мъж да затисне слаба женица
    при същите обстоятелства описани

    дали този мъж щеше да получи психологическа подкрепа след трагедията
    или направо в затвора по обвинение за непредумишлено убийство


    Жената е получила психологическа подкрепа след трагедията

    11:47 15.08.2025

  • 12 Искра Фидосова

    1 0 Отговор
    Аз един път набих кака Янка партизанка ОТ РЗС ,в парламента .

    12:00 15.08.2025