100-килограмова жена падна върху мъжа си и го задуши

59-годишен мъж е загинал при необичаен инцидент в покрайнините на Порто, Италия, след като неговата партньорка загубила равновесие и паднала върху него, причинявайки фатално задушаване.

По данни на местната полиция инцидентът е станал в ранните часове на понеделник в квартал Кампаня. Жената, с тегло около 100 килограма, се опитала да стане от леглото, но се подхлъзнала и се заклещила между леглото и стената. В този момент мъжът ѝ бил съборен на пода и попаднал под тежестта ѝ.

Съседите били събудени от виковете на жената и се втурнали да помогнат. Те успели да я повдигнат, но мъжът вече бил в безсъзнание. На място пристигнали пожарникари и спешни екипи, но опитите да бъде реанимиран след настъпил сърдечен арест не дали резултат.

Според местното издание Correio da Manhã, за да бъде освободен мъжът, се наложила намесата на петима мъже, тъй като жената била в невъзможност да се изправи самостоятелно.

Разследването е приключило с извод, че става дума за трагичен инцидент, а не за криминално деяние. Случаят е квалифициран като „случайна асфиксия“. Жената е получила психологическа подкрепа след трагедията. Двамата живеели заедно от години, но не били официално женени.