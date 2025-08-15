Трик за по-лесно преглъщане на големи хапчета

За тези, които редовно приемат лекарства, преглъщането на хапчета става част от ежедневието. Въпреки това, за много хора, особено ако таблетката е по-голяма, процесът може да е неприятен и дори труден. Понякога се налага да разчупвате таблетката на четири части, за да я преглътнете без усилия. Но има и по-лесен начин, който може да ви спести много неудобства.

Методът, наречен „наведи се напред“, е предложен от д-р Биндия Ганди, експерт по здравеопазване, и той може да улесни процеса на преглъщане на хапчета или хранителни добавки. Тя обяснява пред Well + Good, че този подход прави гълтането по-безопасно и лесно. „Поставете таблетката по средата на езика, след което изпийте една глътка вода и леко наведете главата си напред, за да я преглътнете“, споделя тя.

Защо този метод работи? Когато наклоните главата напред, гърлото остава отворено, което улеснява преминаването на хапчето. Ако вместо това наведете главата назад, дихателните пътища се отварят, което може да доведе до проблеми. В този случай, накланянето напред предотвратява затварянето на гърлото и позволява по-лесното преминаване на таблетката или капсулата.

Все пак, д-р Ганди подчертава, че този метод не е универсално решение и винаги трябва да се внимава при гълтането на лекарства. Тя препоръчва да не се опитвате да погълнете повече от едно или две хапчета наведнъж, за да избегнете задавяне. Освен това, винаги трябва да пиете достатъчно вода с таблетките, за да улесните процеса.