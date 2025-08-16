Новини
Любопитно »
Руска "духовна лечителка" не се е къпала от 3 години, въвлякла и децата си в този екстремен начин на живот

Руска "духовна лечителка" не се е къпала от 3 години, въвлякла и децата си в този екстремен начин на живот

16 Август, 2025 16:19 1 411 46

  • лечителка-
  • не се къпе-
  • рускиня-
  • краснова

„Къпането измива кармата, а аз нямам какво да измивам – моят живот е чист.", заявява Краснова

Руска "духовна лечителка" не се е къпала от 3 години, въвлякла и децата си в този екстремен начин на живот - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

40-годишна жена, представяща се за „лечител с енергията на твореца“, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и привлече вниманието на властите, пише blitz.bg.

Причината са нейните шокиращи твърдения, че не се е къпала от три години, не консумира твърда храна и вода, и е излекувала над 10 000 души.

Най-тревожният детайл в историята обаче е, че тя въвлича и двете си малки деца в този екстремен начин на живот.

Как „мръсната лечителка“ стана скандално известна

В поредица от видеа, които публикува онлайн, рускинята Краснова обяснява своята философия със спокойно и уверено изражение. „Отказах се от секса и храната, за да лекувам хората. Не пия вода, само натурални сокове. Излекувала съм над 10 000 пациенти с енергията на създателя“, заявява тя.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от LIFE.ru (@lifenews_ru)


Най-голям отзвук обаче предизвиква признанието ѝ, че не е ползвала сапун и вода от години. „Къпането измива кармата, а аз нямам какво да измивам – моят живот е чист. Хората миришат лошо заради храната, която ядат, особено месото. Аз ухая прекрасно и нямам нужда да се къпя“, твърди Краснова.

Детето повтаря думите на майка си

„Детето има рани около устата – незабавно повикайте лекар!“

„Това е класическо занемаряване!“

„Защо никой не реагира на този тормоз?“

Родителските методи под лупа

Според информация на руски медии, организацията „Сорок сороков“ е подала сигнал и е започнала инициатива за разследване на Краснова по подозрение в застрашаване на децата. Фокусът на проверката е дали синът и дъщеря ѝ живеят в условия, които отговарят на елементарните хигиенни и хранителни норми, или са жертва на експериментите на майка си.

По нейни думи, и двете деца спазват същия режим – без къпане, без редовна храна и без контакт с „благата на цивилизацията“.

Пътят от алкохолизма до „духовното просветление“

Преди да се превърне в „духовен водач“, самата Краснова признава, че е била зависима от алкохола в продължение на десет години. Тя описва този период като време на мрак и загуба на контрол. Преломният момент настъпва, когато решава да отхвърли всичко, което смята за „привързаност към материалния свят“, вярвайки, че така ще се пречисти.

В момента Краснова живее в Египет с двете си деца, докато в Русия срещу нея се води проверка по член 5.35 от Кодекса за административните нарушения, който касае занемаряване на малолетни. Докато се чака отговор от институциите, случаят продължава да разделя обществото, повдигайки вечния въпрос – къде свършва правото на личен избор и къде започва отговорността към децата.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 6 Отговор
    Краснова ...без коментар !!!

    Коментиран от #8

    16:20 16.08.2025

  • 2 Горчиво признание!

    20 16 Отговор
    Кога съединените щати ще разберат, че Русия е една психиатрия и целият проблем е в Путин.

    16:22 16.08.2025

  • 3 мърсула

    10 9 Отговор
    следвала е моите препоръки

    Коментиран от #7, #9

    16:22 16.08.2025

  • 4 всека наташа

    7 8 Отговор
    се пречиства тъй

    16:23 16.08.2025

  • 5 Бай Ху (By Who)

    17 0 Отговор
    Фчера в трамвая се качи един господин, който миришеше отвратително, всички му викаха гну с ен нгал, ама сигурно и той е някой духовен лечител.

    Коментиран от #11

    16:23 16.08.2025

  • 6 Шорти

    4 7 Отговор
    Къпят я само чалмати египтени с дивно мляко

    Коментиран от #14

    16:23 16.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мър сул

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "мърсула":

    затуй ли та истъргаха от нуж ника

    16:24 16.08.2025

  • 10 лап кай

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Ху (By Who)":

    ху то

    16:25 16.08.2025

  • 11 Сила

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ху (By Who)":

    И в метрото е пълно сутрин с" лечители "...на Люлин и Обеля се качват най много "духовни лечители "....до Центъра си излекуван !!!

    Коментиран от #28

    16:25 16.08.2025

  • 12 Алтава си е

    10 7 Отговор
    Там поне държавате се е ангажирала с тази кукувица и ще защити децата-а в свободният свят ще кажат че и накърняват правата и свободите...

    16:26 16.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Джо

    10 1 Отговор
    То и в Плевен и околия са със същото лечение.

    16:27 16.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Опорка

    7 7 Отговор
    Егати "новината". Очевидно станалото традиционно за олигофpeнските жълти сайтчета публикуване на всякакви идиотщини, само и само да имат връзка с Русия. Ще им дам безплатен съвет - влезте в някоя руска лудница и ще имате материал за десетки статийки.

    Коментиран от #36

    16:28 16.08.2025

  • 18 Дедо

    12 7 Отговор
    Всички жени след 50 години и климактериума развиват психични проблеми. Започват да стават много религиозни , суеверни , почитателки на Ванга и оная Слава Севрюкова, ходят при някви ходжи и основното се за обграждат с котки и кучета. Поне при всяка втора се виждат тези симптоми .

    Коментиран от #20, #22

    16:28 16.08.2025

  • 19 тролдоктор

    6 0 Отговор
    Аз лекувам тролетариата с енергията Чи. Той упорства, но аз ще сломя всяко упорство. 😎

    16:32 16.08.2025

  • 20 Сила

    15 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    И един дебел дедо от Банкя ....ходи с червен конец на ръката и вика ...Тутуууууу....!!!

    Коментиран от #23

    16:32 16.08.2025

  • 21 Мозъкът

    8 2 Отговор
    ѝ от времето когато е била алкохоличка , е атрофирал !

    16:33 16.08.2025

  • 22 лоша

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "Дедо":

    Мъжете сте още по-зле, особено след 65г. Започвате да вярват в алабалистики като виаграта и тантрическия секс.🤭

    16:34 16.08.2025

  • 23 ха ха ха

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сила":

    Ту-ту или ку-ку, няма голяма разлика.🤭

    16:39 16.08.2025

  • 24 хмм

    5 0 Отговор
    Разни хора - разни иди0ти.

    16:43 16.08.2025

  • 25 Мъж

    1 8 Отговор
    Истинската и надеждна партия е ДПС ново начало, такива рушляни некъпани да хващат гората 🕎✡️🥳🤭🤣

    16:50 16.08.2025

  • 26 Свинско

    0 6 Отговор
    А тези, които ядат свинско месо и сланина, миришат и изглеждат точно като свине.

    16:51 16.08.2025

  • 27 пешо

    6 2 Отговор
    то и в бг по селата няма вода и там не се къпят

    Коментиран от #30

    16:54 16.08.2025

  • 28 Тия "Лечители " !

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сила":

    Тия "Лечители " !

    Май !

    Бая ! - Бая !

    Намирисват !

    Запушваш ли си Носа ?

    16:57 16.08.2025

  • 29 Миризмата е Въпрос на Ген !

    3 4 Отговор
    Миризмата май е Въпрос на Ген !

    Ако си Повреден !

    Ще Миришеш !

    Коментиран от #32

    16:59 16.08.2025

  • 30 пеш льо

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "пешо":

    мажи са с vaгиzaн.мой ти пумогни

    17:01 16.08.2025

  • 31 В Путинова

    4 7 Отговор
    Русия масово ходят некъпани. Няма течаща вода. Няма канализация. Няма вътрешни тоалетни. Велики са. Пабедители. Асвабадители.

    Коментиран от #33, #35

    17:02 16.08.2025

  • 32 Но водата !

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Миризмата е Въпрос на Ген !":

    Но водата !

    Е част от контакат ти с природата !

    Тя не се ли е къпъла ?

    За да изгради устойчив организъм !

    Икак тези деца ще изградят такъв ?

    Като ги лишаваш от досега им със света !

    Коментиран от #34

    17:09 16.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Патка !

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Но водата !":

    Патка !

    17:09 16.08.2025

  • 35 пешо

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "В Путинова":

    русия е на първо място по запаси за вода

    17:13 16.08.2025

  • 36 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Опорка":

    Много точно казано и в сащ да не би да има по малко откачалки

    Коментиран от #38

    17:16 16.08.2025

  • 37 ахтунг

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    закрой приемника че пръска

    17:23 16.08.2025

  • 38 менли

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Стенли":

    чикачикатило пита за теб

    17:24 16.08.2025

  • 39 Нищо ново

    1 2 Отговор
    По принцип не обичат да се къпят

    17:25 16.08.2025

  • 40 Ужас

    2 0 Отговор
    Поне мисирката да си мие

    17:26 16.08.2025

  • 41 Елизабет Цветанова кахъркова

    1 1 Отговор
    Къпя се само като хода на море т.е. от август на август , през една година 🤣🤭🥳🤭🤣😃

    17:35 16.08.2025

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Следи когато се къпеш?

    17:48 16.08.2025

  • 43 ХА…ХА

    0 0 Отговор
    в русия е пълно с такива кукунделници кукунделки… Гледал съм маса неща по тяхната телевизия…голяма държава, големи ненормалници…гледай Русия, не питай за САЩ

    17:51 16.08.2025

  • 44 Нормално е

    0 0 Отговор
    За руските "..........

    17:53 16.08.2025

  • 45 Поръсен с джоджен

    0 0 Отговор
    Хубаво е че в статията некъпането го наричат екстремно
    Припомнете си че едва преди година-две западните медии се опитваха да прокарат идеята за некъпане с цел да не се използва топла вода и да не се замърсявала природата....
    Нормалноста се завръща много бързо.

    17:54 16.08.2025

  • 46 ГОЛА ВОДА

    0 0 Отговор
    ДЕМЕК НАД ДВЕСТА СЕЛИЩА И ПЛЕВЕН
    СА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ТОВА ГУРУ ФИГ.1

    17:55 16.08.2025