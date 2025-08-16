Руска "духовна лечителка" не се е къпала от 3 години, въвлякла и децата си в този екстремен начин на живот

40-годишна жена, представяща се за „лечител с енергията на твореца“, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и привлече вниманието на властите, пише blitz.bg.

Причината са нейните шокиращи твърдения, че не се е къпала от три години, не консумира твърда храна и вода, и е излекувала над 10 000 души.

Най-тревожният детайл в историята обаче е, че тя въвлича и двете си малки деца в този екстремен начин на живот.

Как „мръсната лечителка“ стана скандално известна

В поредица от видеа, които публикува онлайн, рускинята Краснова обяснява своята философия със спокойно и уверено изражение. „Отказах се от секса и храната, за да лекувам хората. Не пия вода, само натурални сокове. Излекувала съм над 10 000 пациенти с енергията на създателя“, заявява тя.

Най-голям отзвук обаче предизвиква признанието ѝ, че не е ползвала сапун и вода от години. „Къпането измива кармата, а аз нямам какво да измивам – моят живот е чист. Хората миришат лошо заради храната, която ядат, особено месото. Аз ухая прекрасно и нямам нужда да се къпя“, твърди Краснова.

Детето повтаря думите на майка си

„Детето има рани около устата – незабавно повикайте лекар!“

„Това е класическо занемаряване!“

„Защо никой не реагира на този тормоз?“

Родителските методи под лупа

Според информация на руски медии, организацията „Сорок сороков“ е подала сигнал и е започнала инициатива за разследване на Краснова по подозрение в застрашаване на децата. Фокусът на проверката е дали синът и дъщеря ѝ живеят в условия, които отговарят на елементарните хигиенни и хранителни норми, или са жертва на експериментите на майка си.

По нейни думи, и двете деца спазват същия режим – без къпане, без редовна храна и без контакт с „благата на цивилизацията“.

Пътят от алкохолизма до „духовното просветление“

Преди да се превърне в „духовен водач“, самата Краснова признава, че е била зависима от алкохола в продължение на десет години. Тя описва този период като време на мрак и загуба на контрол. Преломният момент настъпва, когато решава да отхвърли всичко, което смята за „привързаност към материалния свят“, вярвайки, че така ще се пречисти.

В момента Краснова живее в Египет с двете си деца, докато в Русия срещу нея се води проверка по член 5.35 от Кодекса за административните нарушения, който касае занемаряване на малолетни. Докато се чака отговор от институциите, случаят продължава да разделя обществото, повдигайки вечния въпрос – къде свършва правото на личен избор и къде започва отговорността към децата.