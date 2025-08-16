Руска "духовна лечителка" не се е къпала от 3 години, въвлякла и децата си в този екстремен начин на живот

40-годишна жена, представяща се за „лечител с енергията на твореца“, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи и привлече вниманието на властите, пише blitz.bg.
Причината са нейните шокиращи твърдения, че не се е къпала от три години, не консумира твърда храна и вода, и е излекувала над 10 000 души.
Най-тревожният детайл в историята обаче е, че тя въвлича и двете си малки деца в този екстремен начин на живот.
Как „мръсната лечителка“ стана скандално известна
В поредица от видеа, които публикува онлайн, рускинята Краснова обяснява своята философия със спокойно и уверено изражение. „Отказах се от секса и храната, за да лекувам хората. Не пия вода, само натурални сокове. Излекувала съм над 10 000 пациенти с енергията на създателя“, заявява тя.
Най-голям отзвук обаче предизвиква признанието ѝ, че не е ползвала сапун и вода от години. „Къпането измива кармата, а аз нямам какво да измивам – моят живот е чист. Хората миришат лошо заради храната, която ядат, особено месото. Аз ухая прекрасно и нямам нужда да се къпя“, твърди Краснова.
Детето повтаря думите на майка си
„Детето има рани около устата – незабавно повикайте лекар!“
„Това е класическо занемаряване!“
„Защо никой не реагира на този тормоз?“
Родителските методи под лупа
Според информация на руски медии, организацията „Сорок сороков“ е подала сигнал и е започнала инициатива за разследване на Краснова по подозрение в застрашаване на децата. Фокусът на проверката е дали синът и дъщеря ѝ живеят в условия, които отговарят на елементарните хигиенни и хранителни норми, или са жертва на експериментите на майка си.
По нейни думи, и двете деца спазват същия режим – без къпане, без редовна храна и без контакт с „благата на цивилизацията“.
Пътят от алкохолизма до „духовното просветление“
Преди да се превърне в „духовен водач“, самата Краснова признава, че е била зависима от алкохола в продължение на десет години. Тя описва този период като време на мрак и загуба на контрол. Преломният момент настъпва, когато решава да отхвърли всичко, което смята за „привързаност към материалния свят“, вярвайки, че така ще се пречисти.
В момента Краснова живее в Египет с двете си деца, докато в Русия срещу нея се води проверка по член 5.35 от Кодекса за административните нарушения, който касае занемаряване на малолетни. Докато се чака отговор от институциите, случаят продължава да разделя обществото, повдигайки вечния въпрос – къде свършва правото на личен избор и къде започва отговорността към децата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #8
16:20 16.08.2025
2 Горчиво признание!
16:22 16.08.2025
3 мърсула
Коментиран от #7, #9
16:22 16.08.2025
4 всека наташа
16:23 16.08.2025
5 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #11
16:23 16.08.2025
6 Шорти
Коментиран от #14
16:23 16.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мър сул
До коментар #3 от "мърсула":затуй ли та истъргаха от нуж ника
16:24 16.08.2025
10 лап кай
До коментар #8 от "Бай Ху (By Who)":ху то
16:25 16.08.2025
11 Сила
До коментар #5 от "Бай Ху (By Who)":И в метрото е пълно сутрин с" лечители "...на Люлин и Обеля се качват най много "духовни лечители "....до Центъра си излекуван !!!
Коментиран от #28
16:25 16.08.2025
12 Алтава си е
16:26 16.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Джо
16:27 16.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Опорка
Коментиран от #36
16:28 16.08.2025
18 Дедо
Коментиран от #20, #22
16:28 16.08.2025
19 тролдоктор
16:32 16.08.2025
20 Сила
До коментар #18 от "Дедо":И един дебел дедо от Банкя ....ходи с червен конец на ръката и вика ...Тутуууууу....!!!
Коментиран от #23
16:32 16.08.2025
21 Мозъкът
16:33 16.08.2025
22 лоша
До коментар #18 от "Дедо":Мъжете сте още по-зле, особено след 65г. Започвате да вярват в алабалистики като виаграта и тантрическия секс.🤭
16:34 16.08.2025
23 ха ха ха
До коментар #20 от "Сила":Ту-ту или ку-ку, няма голяма разлика.🤭
16:39 16.08.2025
24 хмм
16:43 16.08.2025
25 Мъж
16:50 16.08.2025
26 Свинско
16:51 16.08.2025
27 пешо
Коментиран от #30
16:54 16.08.2025
28 Тия "Лечители " !
До коментар #11 от "Сила":Тия "Лечители " !
Май !
Бая ! - Бая !
Намирисват !
Запушваш ли си Носа ?
16:57 16.08.2025
29 Миризмата е Въпрос на Ген !
Ако си Повреден !
Ще Миришеш !
Коментиран от #32
16:59 16.08.2025
30 пеш льо
До коментар #27 от "пешо":мажи са с vaгиzaн.мой ти пумогни
17:01 16.08.2025
31 В Путинова
Коментиран от #33, #35
17:02 16.08.2025
32 Но водата !
До коментар #29 от "Миризмата е Въпрос на Ген !":Но водата !
Е част от контакат ти с природата !
Тя не се ли е къпъла ?
За да изгради устойчив организъм !
Икак тези деца ще изградят такъв ?
Като ги лишаваш от досега им със света !
Коментиран от #34
17:09 16.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Патка !
До коментар #32 от "Но водата !":Патка !
17:09 16.08.2025
35 пешо
До коментар #31 от "В Путинова":русия е на първо място по запаси за вода
17:13 16.08.2025
36 Стенли
До коментар #17 от "Опорка":Много точно казано и в сащ да не би да има по малко откачалки
Коментиран от #38
17:16 16.08.2025
37 ахтунг
До коментар #33 от "БгТопИдиот🇧🇬":закрой приемника че пръска
17:23 16.08.2025
38 менли
До коментар #36 от "Стенли":чикачикатило пита за теб
17:24 16.08.2025
39 Нищо ново
17:25 16.08.2025
40 Ужас
17:26 16.08.2025
41 Елизабет Цветанова кахъркова
17:35 16.08.2025
42 Анонимен
17:48 16.08.2025
43 ХА…ХА
17:51 16.08.2025
44 Нормално е
17:53 16.08.2025
45 Поръсен с джоджен
Припомнете си че едва преди година-две западните медии се опитваха да прокарат идеята за некъпане с цел да не се използва топла вода и да не се замърсявала природата....
Нормалноста се завръща много бързо.
17:54 16.08.2025
46 ГОЛА ВОДА
СА ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ТОВА ГУРУ ФИГ.1
17:55 16.08.2025