Най-възрастната рускиня почина дни преди да навърши 115 г.

3 Декември, 2025 11:13 647 4

Клавдия Гадючкина преживява най-важните събития в руската история

Най-възрастната рускиня почина дни преди да навърши 115 г. - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 114 години почина Клавдия Гадючкина, най-възрастната жена в Русия. Пенсионерката почина само няколко дни преди 115-ия си рожден ден, съобщи Михаил Евраев, губернатор на Ярославска област.

Гадючкина беше убедена, че е родена на 24 ноември 1909 г. и вече е отпразнувала 116-ия си рожден ден. Тази година обаче данните са актуализирани: в актовете за раждане е посочена действителната ѝ дата - 5 декември 1910 г. според новия стил. Следователно, тя би навършила 115 години на 5 декември 2025 г.

Клавдия Гадючкина преживява най-важните събития в руската история: Октомврийската революция, Първата световна война, Великата отечествена война и формирането и преобразуването на страната. На 15-годишна възраст тя започва работа в текстилна фабрика в Ярославъл. В продължение на 40 години тя се издигнала до помощник-бригадир.

Въпреки напредналата си възраст, Клавдия Гадючкина продължила да управлява домакинството, интересувала се от живота на града и страната и поддържала активен и позитивен начин на живот.

„За да живееш дълго и щастливо, трябва да работиш и да се отнасяш към всички с доброта“, каза столетницата.

Клавдия Гадючкина признавала, че се смята за щастлив човек. Тя има шест внуци, осем правнуци и пет праправнуци.

„За нас тя не беше просто рекордьорка – тя беше жива история, човек, живял повече от век, запазил ясна памет, мъдрост и забележителен поглед върху живота. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Клавдия Михайловна. Нека бъде запомнена вечно“, написа областният управител.

На 21 август 2025 г. жителката на Обединеното кралство Етел Катърхам навърши 116 години. През май 2025 г. тя беше призната за най-възрастната жива столетница.


  • 1 Тервел

    2 3 Отговор
    Баба Лили Каминото е по стара поне с 50 години от рускинята

    11:19 03.12.2025

  • 2 Гедер

    2 5 Отговор
    Смятайте тази рускиня е на 115 г.ьял живот е бачкала в завода и никога не е напускала градчето си ,никога не е ходила на екскурзия в чужбина, на круиз или почивка дори в Гърция. Цял живот крепостна селянка . Ето ви го мечтания руски свят .

    11:28 03.12.2025

  • 3 Пепи еврото

    2 3 Отговор
    Жалко. Няма да може да види края на държавата си.

    11:35 03.12.2025

  • 4 Посетител

    0 0 Отговор
    Един достойно изживян живот. Вечна ѝ памет!!!

    12:18 03.12.2025