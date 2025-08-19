Църковни скандали: Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия

В православен храм в южния руски Нижни Новгород е заснето гей порно, в което вероятно са участвали семинаристи, пише dnes.bg.
Новината съобщи Телеграм каналът ASTRA, позовавайки се на канала „Църковни ведомости“, известен с разкрития за църковни скандали.
Активистът Владислав Поздняков е публикувал снимки от видеото в своя канал, твърдейки, че участниците вероятно са семинаристи. Пълният запис е предаден на Федералната служба за сигурност.
ASTRA е открила видеото на гей порно сайт, където е качено преди година. Според информацията, кадрите са заснети в православен храм в Нижни Новгород. Интериорът силно наподобява този на Храма на Светите апостол Тимотей и мъченица Татяна, в част от който се помещава и православната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.
В момента правоохранителните органи се опитват да установят самоличността на участниците. Настоятелят на храма, Алексей Глотов, потвърди, че видеото е заснето отдавна и достъпът до мястото, където е заснето, вече е ограничен. Той добави, че там са монтирани камери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крум
09:47 19.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Голия
09:52 19.08.2025
4 А така
09:54 19.08.2025
5 Някак си ми е
09:56 19.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Алилуя
09:59 19.08.2025
9 гост
09:59 19.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Всичко
10:02 19.08.2025
12 Горящия храст
До коментар #2 от "Мъж":Я без звероучрние и религиозна пропаганда от рано сутринта, да не те надушат някои лекари и инженери от Афганистан.
10:02 19.08.2025
13 Перо
Коментиран от #17
10:10 19.08.2025
14 Порно
10:10 19.08.2025
15 Анонимен
10:11 19.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Рон Джереми
До коментар #13 от "Перо":Не, имало е участници с рyско самосъзнание. Както знаем най-големите змейове са руските змейове.
10:14 19.08.2025
18 Аууу,
10:18 19.08.2025
19 Кико
10:18 19.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.