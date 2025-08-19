Новини
Любопитно »
Църковни скандали: Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия

Църковни скандали: Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия

19 Август, 2025 09:44 1 277 21

  • църква-
  • русия-
  • православен храм-
  • семинаристи-
  • гей порно-
  • видео-
  • владислав поздняков

Активистът Владислав Поздняков е публикувал снимки от видеото в своя канал

Църковни скандали: Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия - 1
Снимка: Telegram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В православен храм в южния руски Нижни Новгород е заснето гей порно, в което вероятно са участвали семинаристи, пише dnes.bg.

Новината съобщи Телеграм каналът ASTRA, позовавайки се на канала „Църковни ведомости“, известен с разкрития за църковни скандали.

Активистът Владислав Поздняков е публикувал снимки от видеото в своя канал, твърдейки, че участниците вероятно са семинаристи. Пълният запис е предаден на Федералната служба за сигурност.

Църковни скандали: Заснеха гей порно със семинаристи в православен храм в Русия
Снимка: Telegram

ASTRA е открила видеото на гей порно сайт, където е качено преди година. Според информацията, кадрите са заснети в православен храм в Нижни Новгород. Интериорът силно наподобява този на Храма на Светите апостол Тимотей и мъченица Татяна, в част от който се помещава и православната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

В момента правоохранителните органи се опитват да установят самоличността на участниците. Настоятелят на храма, Алексей Глотов, потвърди, че видеото е заснето отдавна и достъпът до мястото, където е заснето, вече е ограничен. Той добави, че там са монтирани камери.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    15 13 Отговор
    Тоя да не им е светил с надежда да го включат в играта,а после е останал разочарован. Що се отнася до този вид игри,ватикана е много напред с нещата.

    09:47 19.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Голия

    21 6 Отговор
    е това са православните руснаци

    09:52 19.08.2025

  • 4 А така

    16 2 Отговор
    ФСБ има записа , путин ще се включи

    09:54 19.08.2025

  • 5 Някак си ми е

    24 6 Отговор
    православно едно такова. Сега разбирам другарят Путин когато казва ,че Русия е носител на нравствени ценности в противовес на загниващия Запад.

    09:56 19.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Алилуя

    9 2 Отговор
    БПЦ е поне с 15-20 години напред в тази област. Имат канали във всички платформи.

    09:59 19.08.2025

  • 9 гост

    8 0 Отговор
    Нормално за тез ...

    09:59 19.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Всичко

    0 2 Отговор
    Това е от Дявола. Изкушил и съблазнил хората ...

    10:02 19.08.2025

  • 12 Горящия храст

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Я без звероучрние и религиозна пропаганда от рано сутринта, да не те надушат някои лекари и инженери от Афганистан.

    10:02 19.08.2025

  • 13 Перо

    4 6 Отговор
    Имало ли е ВИП гости, участници от ПП/ДБ?

    Коментиран от #17

    10:10 19.08.2025

  • 14 Порно

    7 1 Отговор
    Ужас, дано не ги арестуват като поклонници на евроатлантическите ценности

    10:10 19.08.2025

  • 15 Анонимен

    3 9 Отговор
    А,то е правено преди година и неизвестно къде,защото от кадрите нищо не може да се определи,но госпожата след дълго търсене,го е открила.То разбира се защото не и дават сериозни теми върху, които да упражни перото си.И разбира се,става въпрос винаги за Русия., трябва да я забележат и оценят.Клюките обаче не правят голямата журналистка.

    10:11 19.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Рон Джереми

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Не, имало е участници с рyско самосъзнание. Както знаем най-големите змейове са руските змейове.

    10:14 19.08.2025

  • 18 Аууу,

    7 0 Отговор
    Веднага да ги елиминиpat. Путя нали казва, че в Рашистан nedoфили кат мен може, но гeюве не.

    10:18 19.08.2025

  • 19 Кико

    0 2 Отговор
    Веднъж натаковах един от тези като жените от любопитство, и си беше същото като жена. Само с устата беше по добра от жените.

    10:18 19.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.