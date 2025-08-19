Световен конгрес на дантелата в Карлово

Карлово, градът на Левски, който тази година отбелязва 540-та годишнина от основаването си, посрещна повече от 200 гости от 28 различни държави. Поводът беше 21-вият световен конгрес на дантелата OIDFA 2025. Форумът се проведе в читалището от 16 до 18 август т.г. България бе домакин за пръв път. Конференцията е организирана от Международната асоциация на дантелиерите (OIDFA) и българското сдружение “Български център за совалкова и шита дантела”, с помощта на Министерството на културата и народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“. Събитието премина под патронажа на Десислава Радева, съпругата на президента на република България.

Участници от Великобритания, Швейцария, Белгия, Полша, Словения, САЩ, Южна Африка и Австралия представиха интересна абстрактна композиция, включваща дантела и боя. Япония показа традиционното си изкуство с висящи декорации – цуруши казари. Нова Зеландия впечатли посетителите с морска картина, изработена от дантела и дървени елементи. Норвегия представи пано, украсено с традиционни плочки.

Историята на совалковата дантела започва през 1910 година в гр. Калофер, когато в града е имало училище по дантела, обучаващо момичета. Освен българския щанд, който е част от световния конгрес, посетителите разгледаха и изложба на народни носии от страната ни. Програмата на конгреса включваше лекции, работни ателиета и изложби, фокусирани върху различни техники и традиции в плетенето на совалкова дантела.

Автор: Ненка Минкова, журналист